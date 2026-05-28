La Junta defiende la "transparencia" de los datos de los comedores y asegura que es información "descentralizada"

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la "transparencia" de los datos de los comedores sociales de cero a tres años en la Comunidad, si bien ha explicado que la información está descentralizada por lo que cada centro debe remitir dichos datos al Ejecutivo autonómico.

De esta forma se ha expresado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntado por la resolución del Comisionado de Transparencia de Castilla y León en la que se insta a Educación a facilitar información de los comedores de 0 a 3 años en la Comunidad.

"Nosotros ofrecemos toda la información posible en el campo de los comedores", ha remarcado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que toda la información sobre los contratos está en la plataforma de transparencia del sector público, donde se puede conocer el contenido de las licitaciones y las empresas adjudicatarias.

A partir de ahí, y en relación con la información más concreta que se demanda respecto al tema de comedores, el consejero ha señalado que es un tema que está descentralizado en cada uno de los centros educativos.

De esta forma, ha explicado que la Junta recopila toda la información que tiene que remitir cada centro, una tarea que "no siempre es sencilla" debido a la burocracia.