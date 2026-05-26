La Junta destaca la importancia de las nuevas tecnologías y la construcción industrializada en el sector del hábitat

El consejero en funciones de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones (centro); María Teresa Verdú, directora general de Agenda Urbana; Estíbaliz González de la Serna, presidenta AEICE; y Enrique Cabero, presidente del CESCyL - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que el camino que tiene el sector del hábitat, una "pieza clave" para las políticas de vivienda del Ejecutivo autonómico, exige apoyarse en las nuevas tecnologías, en la construcción industrializada, la digitalización, y desde luego de una parte muy importante en la rehabilitación.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de clausurar una jornada sobre las nuevas tendencias del hábitat y el problema de la vivienda celebrado en Valladolid, donde ha estado acomompañado por la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; María Teresa Verdú; el, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ángel Marinero; la presidenta de Aeice, Estíbaliz González de la Serna, y el presidente del CESCYL, Enrique Cabero.

Por ello, el objetivo es dar una solución a las demandas de residencia de la ciudadanía en general y de los jóvenes en particular, todo ello con una "mirada especial" al medio rural, donde el hábitat tiene una "incidencia enorme" en la economía, en el empleo y en la calidad de vida.

A este respecto, ha subrayado que las políticas de hábitat y vivienda son una de las "máximas preocupaciones" del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, lo que ha llevado a movilizar en torno a mil millones con distintas financiaciones europeas y propias.

SECTOR DE LA DEFENSA

Por su parte, la presidenta del Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León (Aeice), Estíbaliz González de la Serna, ha apuntao al sector de la defensa como una "gran oportunidad de inversión, especialmente en infraestructuras y rehabilitación".

Así lo ha explicado esta mañana en el marco de la jornada 'Tendencias del Hábitat de Vanguardia', que ha organizado el clúster en la sede del Consejo Económico y Social (CESCYL) con motivo de la celebración de su Asamblea General.

La presidenta del clúster ha indicado, a título de ejemplo, que se llevan a cabo planes de inversión para rehabilitar viviendas militares, así como para la modernización de cuarteles y otras infraestructuras.

En opinión de Glen Chapman, la economía europea "debería" seguir creciendo en 2026 y 2027 cerca del 1%, aunque con una inflación y tipos de interés más altos de lo esperado, aunque todo ello condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz. Por eso, considera que se seguirá fomentando y facilitando la inversión, tanto pública como privada en transición energética, digitalización y defensa, que serán "claros catalizadores del crecimiento en Europa".

El presidente del CESCYL, Enrique Cabero, ha destacado la iniciativa de AEICE, como Clúster del Hábitat Eficiente, en presentar las tendencias más innovadoras en el sector de la construcción para diseñar nuevos entornos y viviendas adaptadas a las personas y sus necesidades, así como para impulsar la transformación energética y verde.

Cabero ha afirmado que estar en la vanguardia es resolver la demanda de viviendas asequibles, generar empleo estable y de calidad e industrializar el sector con las nuevas tecnologías, para después recordar que "un objetivo importante al debatir sobre innovación debe ser renovar el sector como fuente de riqueza y oportunidades para la sociedad".

La jornada, que cuenta con la colaboración del Banco Sabadell, ha tenido como ponentes a la directora general de Negocio Nacional del ICO, Esther Montes, que ha abordado la financiación para la transformación del sector del hábitat; así como del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad y Ambiental de la Junta y consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez, que ha detallado las políticas públicas en materia de vivienda hasta 2030.

También de la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María Teresa Verdú, que ha hablado sobre el nuevo documento del Código Técnico de la Edificación (CTE) y el PERTE de industrialización.

FINANCIACIÓN DE 7.500 VIVIENDAS

La directora general de Negocio Nacional del ICO, Montes, por su parte, ha expuesto que el ICO ha canalizado financiación en los dos últimos años para impulsar la construcción de más de 7.500 viviendas destinadas a alquiler.

Para ello, ha utilizado instrumentos de financiación directa, en los que el ICO presta directamente al promotor, y líneas intermediadas, en las que canaliza la financiación a través de las entidades financieras privadas.

El papel del ICO como financiador de vivienda destinada a incrementar el parque de vivienda asequible, ha sostenido, se potenciará a través del despliegue del fondo España Crece, iniciativa que dará continuidad a la inversión transformadora de los fondos europeos del Plan de Recuperación para "seguir modernizando nuestra economía a través de sectores clave como la vivienda en alquiler asequible y social, la transición verde y la innovación".

El objetivo, según ha apuntado, es movilizar hasta 23.000 millones en financiación y, con ello, contribuir a la construcción de 15.000 viviendas al año.

Para ello, España Crece ofrecerá un instrumento mejor adaptado a las necesidades del sector: posibilidad de incluir tramos no reembolsables en la financiación cuando la viabilidad del proyecto lo requiera y mayor flexibilidad de plazo.