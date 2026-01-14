La Junta destaca la inversión en Salamanca de más de 56 millones en la legislatura dirigidos a las corporaciones locales

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, visita junto al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, las obras de urbanización de la Plaza de Vistahermosa - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que la Junta ha invertido durante la presente legislatura en las entidades locales de la provincia "más ayuda que nunca" lo que se ha traducido en una inversión de más de 56 millones.

Lo ha hecho en el marco de la visita a las obras de urbanización de una nueva plaza en el barrio de Vistahermosa, donde ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

La financiación de esta actuación se enmarca en el Fondo de Cooperación Económica Local General, a través del que la Consejería de la Presidencia colabora con las corporaciones locales de la Comunidad en la ejecución de proyectos y servicios que repercuten directamente en el día a día de sus ciudadanos.

Así, González Gago ha asegurado que los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia han recibido más de 36 millones de euros; la Diputación de Salamanca casi 10,5 millones; el Ayuntamiento cerca de 5,7, y 52 mancomunidades de la provincia han recibido más de 2,8 millones, a lo que hay que sumar las ayudas individuales de 3.000 euros otorgadas en el año 2025 a 83 municipios que cuentan con un solo bar o centro de ocio.

El consejero de la Presidencia ha señalado, además, que estas cuantías y su incremento han sido posibles "gracias a la voluntad" del Gobierno autonómico que liderado el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos en los municipios de Castilla y León mediante el reforzamiento de los servicios locales.

Por ello, en esta legislatura el Plan de Cooperación Local de la Junta ha crecido un 38 por ciento, ha añadido.

PLAZA EN EL BARRIO DE VISTAHERMOSA

La plaza en el barrio de Vistahermosa cuenta con un presupuesto cercano a los 692.000 euros, de los que la Administración autonómica ha aportado más de 560.000 euros, lo que supone más del 81 por ciento del total, a través del Fondo de Cooperación Económica Local General.

Tal y como ha señalado González Gago, la Junta entiende que los municipios de mayor tamaño de la Comunidad, como es el caso de Salamanca, tienen muchas necesidades particulares derivadas de la cantidad de servicios que prestan y de los vecinos a los que atienden.

Por esta razón, el Ejecutivo autonómico colabora con ellos para hacer realidad sus iniciativas, y que así puedan seguir fortaleciendo su desarrollo urbano y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

Por su parte, el alcalde ha explicado que los trabajos avanzan a buen ritmo al tener en cuenta las dificultades climatológicas de esta época del año, para que Vistahermosa disponga de esta nueva plaza en primavera.

Precisamente, ha destacado que ya se han ejecutado las fases de acondicionamiento del terreno, redes de desagüe y drenaje, redes de alumbrado, pozos para arbolado, cimentaciones, encofrado de gradas, encintados y base de firmes, incluso con pavimentación en el caso del bulevar, ha añadido el primer edil.

Una vez finalizadas las actuaciones de la base y encintado de sus firmes, así como de sus instalaciones bajo el terreno, comenzarán las fases más vistosas del proyecto, con sus distintos pavimentos, plantaciones y equipamientos.

El diseño de esta plaza, como ha indicado Carbayo, se adapta a las peculiaridades de un terreno en pendiente gracias a tres plataformas interconectadas.

La primera, la más próxima a la carretera, será la más familiar con una gran zona de juegos infantiles además de dos mesas de ping pong y una pista de pádel junto al polideportivo ya existente.

La segunda plataforma tendrá un carácter sociocultural con un graderío con capacidad para 300 personas y una superficie polivalente para todo tipo de eventos.

Asimismo, se colocará un circuito de ocho aparatos biosaludables. Y, por último, la tercera plataforma junto a la calle Ramón Mesonero Romanos será la más deportiva con un circuito de calistenia muy demandado por los vecinos.

También habrá una pista ciclista en acabado aglomerado especial, con un grado de dificultad media para utilizarse por bicicletas de montaña, BMX, 'scooter', o incluso para 'skaters'.

Esta nueva plaza, como ha finalizado el alcalde de Salamanca, "no solo será un epicentro cultural, deportivo y de ocio del barrio, sino que también se convertirá en un pulmón verde con la plantación de 92 árboles de once especies y 960 plantas arbustivas que se integrarán en el parque de las Musas".