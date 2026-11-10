La Junta destaca el legado de Fernando III para "comprender" la identidad de CyL y "reforzar" su cohesión territorial

González Gago (c), durante su intervención. - JCYL

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta quiere acercar la historia de la Comunidad a la sociedad y, especialmente, a las nuevas generaciones, como una forma "de comprender mejor la identidad y el presente" de Castilla y León para afrontar "retos futuros" y "reforzar" la cohesión territorial.

Ésta es una de las ideas centrales de la presentación del proyecto 'Monarquía en Movimiento. Fernando III de Castilla y de León (1217-1252)', celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, donde el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la importancia de conocer los vínculos históricos y estratégicos entre los territorios que hoy conforman Castilla y León.

El proyecto combina investigación histórica y nuevas tecnologías para divulgar una etapa "decisiva" del pasado de la comunidad, y adquiere, además, una "especial relevancia" en el camino hacia 2030, año en el que se conmemorará el 800 aniversario de la unión definitiva de las coronas de León y Castilla, acontecida en 1230, precisamente bajo el reinado de Fernando III, señala la Junta a través de un comunicado.

González Gago ha destacado el interés de acercarse al reinado de Fernando III desde una perspectiva que va más allá de sus principales acontecimientos políticos y militares, para conocer también cómo se ejercía el poder y cómo se organizaba la vida política en los distintos territorios de la Corona. Una aproximación que permite descubrir aspectos menos conocidos "de una etapa decisiva de la historia medieval".

"Hoy, ocho siglos después, seguimos trabajando para vertebrar nuestro territorio, fortalecer los vínculos entre nuestras nueve provincias y aprovechar las oportunidades que ofrece cada rincón de Castilla y León", ha apuntado el consejero, que ha recordado que conocer la historia "es también una manera de comprender mejor quiénes somos y de valorar la riqueza y diversidad de los territorios que forman Castilla y León".

En este sentido, el consejero ha subrayado que la conmemoración de 2030 debe ir "mucho más allá del recuerdo de una fecha histórica y convertirse en una oportunidad para investigar, divulgar y acercar el patrimonio histórico y cultural de Castilla y León a toda la sociedad". "Conocer nuestra trayectoria común permite comprender mejor cómo se ha configurado la Comunidad y valorar tanto los elementos que comparten sus territorios, como la diversidad que caracteriza a cada uno de ellos", ha añadido.

'MONARQUÍA EN MOVIMIENTO'

El proyecto 'Monarquía en Movimiento' permite conocer una dimensión especialmente interesante del reinado de Fernando III: sus desplazamientos por los territorios de la Corona. Durante la Edad Media, el monarca y su corte recorrían las distintas localidades para atender los asuntos de gobierno, mantener el contacto con sus habitantes y conocer de primera mano la realidad de sus dominios.

Para reconstruir estos itinerarios, un equipo de investigadores ha analizado 1.134 registros históricos correspondientes a los 35 años de reinado de Fernando III, entre 1217 y 1252.

El resultado es un trabajo que combina el "rigor" de la investigación documental con las posibilidades de las humanidades digitales y que permite visualizar sobre un mapa los desplazamientos del monarca, en los que recorrió más de 75.000 kilómetros, consultar distintas fechas y observar la evolución territorial de los reinos peninsulares. De esta manera, la investigación permite situar los acontecimientos históricos en los lugares donde sucedieron y comprender mejor las relaciones que se establecieron entre ellos.

La información está disponible gratuitamente, en español e inglés, a través de la web de la Fundación Valores, que incluye un mapa interactivo que facilita la consulta y acerca los resultados tanto a investigadores y estudiantes como al conjunto de ciudadanos interesados en la historia.

De este modo, una investigación especializada se transforma en "una herramienta accesible de divulgación y conocimiento, especialmente dirigida también a las nuevas generaciones, para que puedan descubrir cómo se ha configurado a lo largo del tiempo el territorio en el que viven".

González Gago ha destacado que detrás de esta iniciativa hay un trabajo de investigación desarrollado por especialistas y un equipo multidisciplinar vinculado a los ámbitos de la historia, el patrimonio, la educación y la tecnología.

El proyecto está dirigido por el doctor en Historia Medieval por la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) y fundador y director del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián (Chile), José Manuel Cerda Costabal, que lo ha explicado junto a Félix Javier Martinez Llorente, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones Españolas de la Universidad de Valladolid.