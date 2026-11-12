La Junta destaca la mejora meteorológica en Ávila pese a que persiste la situación de riesgo por las lluvias

Estado de la CL-501. - JCYL

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado este jueves que las previsiones meteorológicas para la provincia de Ávila "son algo mejores" de las registradas hasta el momento, aunque ha advertido de que "la situación de riesgo persiste" tras el paso de la borrasca 'Charles' y el seguimiento de una segunda borrasca.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha anunciado la celebración en la mañana de este jueves de una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en Ávila para valorar el escenario actual y determinar "qué medidas se mantienen o qué medidas se levantan".

El portavoz autonómico ha subrayado el contacto continuo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y con el Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila) para vigilar la evolución del episodio, "especialmente con el riesgo que existe respecto de esa presa".

En este sentido, ha incidido en que la calidad en el mantenimiento y conservación de estas infraestructuras corresponde a sus titulares -ya sean la CHT, particulares o los propios municipios-, al tiempo que ha asegurado que la Junta insistirá en la ejecución de las inversiones "imprescindibles" para garantizar la máxima seguridad.

En el balance de daños desde el inicio del episodio y hasta las 20.00 horas de este miércoles, Fernández Carriedo ha cifrado en 75 las incidencias notificadas por lluvias y viento, sin que consten avisos por avenidas de agua. Asimismo, ha explicado que la orografía de la zona presenta "especiales dificultades" por la existencia de gargantas estrechas con acumulación de agua y el arrastre derivado de la falta de vegetación tras el incendio de Burgohondo (Ávila).

Respecto a la movilidad y los servicios educativos, el consejero ha confirmado la reapertura de la mayor parte de las rutas de transporte escolar y la vuelta a la normalidad de los colegios, lo que ha permitido el regreso de los alumnos a gran parte de las clases.

En la red viaria, se mantiene cortada por prevención la carretera SA-203, mientras que la CL-501 permanece abierta al tráfico desde este miércoles bajo "vigilancia preventiva", motivo por el que el Ejecutivo autonómico ha recomendado a los conductores "extremar la precaución".

Finalmente, Fernández Carriedo ha defendido que todas las decisiones adoptadas -como el traslado preventivo de personas situadas en cauces con mayor peligro hacia zonas seguras por su altitud y lejanía- han respondido a la búsqueda de "la seguridad de las familias y de las personas".