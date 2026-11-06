La Junta destina 550.000 euros a respaldar la recogida de leche en explotaciones de montaña en 2027

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado una nueva línea de ayudas dotada con 550.000 euros en los presupuestos de 2027 destinada a facilitar la recogida de leche de vaca, oveja y cabra en explotaciones situadas en zonas de montaña.

Durante su comparecencia parlamentaria para desgranar las cuentas de su departamento, ha explicado que la previsión del Ejecutivo autonómico es beneficiar a un total de 364 explotaciones ganaderas de la Comunidad.

Según los datos desglosados por el titular de Agricultura ante la Comisión de las Cortes, el reparto estimado de beneficiarios alcanzará a 128 instalaciones de vacuno, 65 de ovino y 171 de caprino. La medida se articulará en el marco competencial de la Dirección General de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, que contará en el ejercicio de 2027 con un presupuesto global de 108,24 millones de euros para reforzar el sector.

Joaquín Antonio Pino, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que esta subvención se dirigirá directamente a los primeros compradores que efectúan la recogida sobre el terreno. De este modo, la Administración autonómica busca compensar las mayores dificultades operativas y los sobrecostes logísticos que conlleva prestar este servicio de transporte esencial en las áreas orográficas más complejas del territorio castellano y leonés.

El responsable autonómico ha remarcado que las explotaciones lecheras precisan tener plenamente garantizada la salida de su producción hacia la industria transformadora, un reto especialmente sensible en los entornos montañosos. En este sentido, ha defendido la intervención pública para evitar que estas trabas condicionen la continuidad de negocios que mantienen la actividad ganadera y fijan población en las comarcas más remotas.

Finalmente, el consejero ha avanzado el calendario administrativo previsto para la puesta en marcha de este incentivo económico para el sector lechero de montaña. Así, ha indicado que la convocatoria de las ayudas se publicará a lo largo del presente año 2026, mientras que la tramitación y el pago efectivo a los primeros compradores se llevará a cabo durante la anualidad de 2027.