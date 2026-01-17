La Junta destina casi 40 millones a las entidades locales de la provincia de Palencia en la presente legislatura

Emilio Arroita, Ángeles Armisén y Adolfo Palacios en la visita a las instalaciones polivalentes de Saldaña. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha destinado casi 40 millones de euros a las entidades locales de la provincia de Palencia durante la presente legislatura procedentes de la Cooperación Económica Local General para ayudar a financiar sus servicios públicos de carácter general, la cifra "más alta registrada hasta la fecha".

Así lo ha puesto de manifiesto el director de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Emilio Arroita, quien ha visitado este sábado en la localidad palentina de Saldaña una nueva infraestructura pública compuesta por dos instalaciones de uso polivalente destinadas a albergar aulas de formación y espacios para la celebración de reuniones y actividades municipales.

Se trata de una actuación "necesaria y urgente", ya que el Ayuntamiento no disponía hasta ahora de espacios convenientemente equipados para atender tanto sus propias necesidades como las demandas recibidas por parte de otras administraciones públicas y entidades asociativas, según ha informado la Administración autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

La inversión total realizada en estos dos proyectos asciende a más de 950.000 euros, de los cuales la Consejería de la Presidencia ha aportado 260.000 euros.

A esta cantidad se suman la aportación de la Diputación de Palencia, de algo más de 396.000 euros, y la del Ayuntamiento de Saldaña, superior a los 295.000 euros, en un ejemplo de colaboración institucional orientada a mejorar los servicios públicos locales.

Durante la visita, Arroita ha estado acompañado por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y por el alcalde de Saldaña, Adolfo Palacios.

Arroita ha subrayado que este nuevo espacio polivalente permitirá al Ayuntamiento de Saldaña contar con instalaciones adecuadas, modernas y funcionales para el desarrollo de actividades formativas, reuniones y servicios que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo autonómico mantiene su apuesta por dotar a los municipios de infraestructuras "útiles y bien equipadas", especialmente en el medio rural.

El director de Administración Local ha remarcado que a lo largo de esta legislatura, las entidades locales palentinas han recibido en su conjunto casi 40 millones procedentes de la Cooperación Económica Local General para ayudar a financiar sus servicios públicos de carácter general, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

De este importe, los municipios de menos de 20.000 habitantes han recibido de la Consejería de la Presidencia 22 millones de euros, mientras que la Diputación de Palencia ha recibido casi 10 millones de euros, y el Ayuntamiento de Palencia, más de 4,5 millones.

Además, 28 mancomunidades de la provincia han obtenido ayudas para inversiones en servicios destinados a mejorar la vida de las personas en los pueblos por un importe cercano a los 3 millones de euros.

En el ámbito del mantenimiento de servicios básicos, Arroita ha señalado que 83 entidades locales de la provincia han recibido ayudas para el mantenimiento de su bar, con una aportación económica de 459.000 euros entre 2024 y 2025.