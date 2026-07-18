La Junta destina tres millones para respaldar la actividad investigadora de los centros tecnológicos de CyL

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, ICECYL, ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas con un presupuesto total de tres millones de euros dirigida a dirigida a respaldar la actividad investigadora de los centros tecnológicos de la Comunidad.

Según ha indicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, el objetivo de esta inversión es que estas entidades puedan reforzar "sus capacidades de I+D+i" y asegurar "un marco de estabilidad" para su labor investigadora.

Los centros interesados tienen de plazo hasta el lunes 3 de agosto para presentar las solicitudes y la cuantía de las subvenciones se calculará en función de indicadores de rendimiento del ejercicio 2025.

Entre estos factores destacan la actividad de I+D+i en el que se tendrá en cuenta el gasto en investigación industrial y desarrollo experimental, la excelencia con el volumen de gasto vinculado a la RIS3 y número de publicaciones en revistas científicas indexadas, y la transferencia de conocimiento a entidades de Castilla y León en la que se contabilizará el número de proyectos en colaboración con empresas de la comunidad y la facturación derivada de servicios de I+D.

La convocatoria permitirá a los centros beneficiarios solicitar anticipos de hasta el 70 por ciento del importe total concedido sin necesidad de aportar garantías previas, y las actividades financiables serán aquellas realizadas en centros de trabajo de Castilla y León durante el año 2026.

Esta iniciativa se integra en los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León 2021-2027, RIS3, y la Estrategia de Emprendimiento e Innovación, EEi 27, destinados a "resolver retos tecnológicos regionales y mejorar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes".