La Junta ha destinado ya 5,1 millones para contrarrestar los efectos del incendio del Alberche

La Junta ha destinado ya 5,1 millones en distintas actuaciones para contrarrestar los efectos del incendio del Alberche-Tiétar. - JUNTA DE CYL

ÁVILA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha mantenido hoy una reunión de trabajo en Piedralaves con una veintena de alcaldes y representantes de las localidades afectadas por el incendio del Alberche-Tiétar, en Ávila, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de los municipios y explicar las primeras medidas que ya ejecuta la Junta, con más de 5,1 millones de euros movilizados.

González Corral ha destacado el compromiso de la Junta, plasmado en el Plan de Recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales aprobado en julio, y ha asegurado que la Administración autonómica "va a estar al lado de los pueblos del Alberche-Tiétar durante todo el proceso de recuperación". "Estamos contando con los ayuntamientos y escuchando sus necesidades para planificar las actuaciones", ha señalado.

La consejera ha explicado que la Junta aprobó la semana pasada un primer contrato de emergencia de 2 millones de euros para actuaciones hidrológico-forestales que contribuyan a reducir la erosión y el arrastre de cenizas y sedimentos, y favorezcan la regeneración de la vegetación.

Los trabajos incluyen la adecuación de pistas e infraestructuras forestales, la reparación de pasos de agua y puntos de suministro, la trituración de árboles para generar un acolchado de astilla o 'mulching' que proteja el suelo, el extendido de paja para reducir la erosión, así como la construcción de fajinas, albarradas, diques y otros elementos de retención de sedimentos.

Estos trabajos se suman a las primeras actuaciones ya iniciadas sobre el terreno, entre ellas la retirada de madera quemada en caminos y sendas de uso público, con el objetivo de garantizar el tránsito y evitar riesgos para las personas, o las primeras fajinas y albarradas con los propios restos de madera quemada.

Asimismo, se están realizando visitas técnicas para identificar y priorizar las actuaciones de restauración, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, competente en materia de cauces y masas de agua, y se están llevando a cabo los trabajos previos para organizar la saca de madera quemada de manera coherente con los trabajos de restauración.

PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Todas las actuaciones que se ejecuten en la zona forman parte de un plan de recuperación y restauración de las áreas quemadas que determinará las actuaciones prioritarias, las infraestructuras de apoyo a la extinción e incorporará una planificación estratégica sobre el paisaje futuro.

La redacción del plan ya ha sido encargada a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL) de la Junta de Castilla y León, dentro de un contrato que supone 1,5 millones de euros y que incluye también la planificación de la restauración de las masas forestales afectadas por los incendios en el conjunto de la Comunidad.

Otra de las actuaciones prioritarias consiste en la extracción de la madera quemada de los montes. Para ello, la Consejería de Medio Ambiente y Energía ya ha publicado la orden que fija un marco ágil para estos trabajos, simplifica los procedimientos y prioriza la retirada de la madera de pino que pueda suponer un riesgo fitosanitario para las masas forestales próximas.

La orden facilita, por un lado, la colaboración con los propietarios, que podrán extraer la madera sin necesidad de presentar la solicitud de autorización o declaración responsable de aprovechamiento, lo que simplifica y agiliza su tramitación. Por otro lado, en los montes catalogados de utilidad pública, el servicio territorial de Medio Ambiente trabaja ya en la preparación de los lotes y facilitará a las entidades propietarias los pliegos y condiciones técnicas.

El plazo para la realización de estos trabajos se extiende hasta el 31 de marzo de 2028, aunque se establece como objetivo extraer todo el material posible de carácter obligatorio antes del 31 de marzo de 2027, para reducir los riesgos fitosanitarios.

ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN

En materia de aguas, la Consejería de Medio Ambiente y Energía también ha aprobado una inversión de 1,63 millones de euros para la reposición urgente de los sistemas de abastecimiento y depuración dañados en varias de las localidades, cuyas obras finalizarán el 30 de noviembre.

Los trabajos contemplan diferentes medidas como la restauración de las captaciones, ejecución de sondeos, renovación de tuberías y arquetas, reposición de bombas averiadas, ejecución de nuevas conexiones y convertir captaciones superficiales en subterráneas para evitar la contaminación, entre otros. Las obras han sido definidas tras las visitas técnicas realizadas en coordinación con los municipios.

Además, con el incendio activo, también se ejecutaron trabajos para garantizar el abastecimiento de agua, entre ellas, la reparación de una tubería de la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo, trabajos en la captación de aguas de este municipio y el reparto de agua mediante cisternas en El Barraco y El Tiemblo.

RECUPERACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

En materia de gestión de residuos, la Junta ha adquirido y distribuido 106 contenedores de residuos domésticos en siete municipios afectados, a los que se sumarán esta semana otros 18, con una inversión cercana a los 25.000 euros.

La consejera ha explicado que "la recuperación tras un incendio de esta magnitud no se puede abordar de forma improvisada. Hay que actuar ahora sobre la erosión y la estabilidad del suelo, pero también planificar la recuperación de la vegetación y del paisaje para los próximos años".

"Estamos actuando ya sobre las necesidades más urgentes, pero al mismo tiempo estamos preparando la recuperación a medio y largo plazo", ha indicado González Corral.

"Tenemos por delante un proceso largo, pero también tenemos muy claro el compromiso de la Junta con esta comarca", ha concluido la consejera. "Vamos a acompañar a los municipios durante todo el proceso de recuperación y vamos a poner los recursos y la capacidad técnica de la Administración autonómica al servicio de ese objetivo".