Junta, Diputación y Ayuntamiento de Valdecarros (Salamanca) construyen una EDAR de manera conjunta

Visita de las instituciones a la EDAR que se construye en Valdecarros. - AYUNTAMIENTO DE VALDECARROS (SALAMANCA)

SALAMANCA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León (40 por ciento), la Diputación provincial de Salamanca (40 por ciento) y el Ayuntamiento de Valdecarros (20 por ciento) han financiado de forma conjunta la construcción de una nueva depuradora en esta localidad.

La actuación ha contado con una inversión total de casi 600.000 euros.

La infraestructura ha sido visitada por la diputada de Medio ambiente, Pilar Sánchez, la diputada comarcal Eva Picado y por el alcalde de la localidad, José Ángel Vicente, durante la mañana de este lunes, tal y como ha indicado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta nueva depuradora de aguas residuales (EDAR) provee a la localidad de Valdecarros de un sistema adecuado para el tratamiento y depuración de sus aguas residuales y ajusta así sus vertidos a los parámetros establecidos por la normativa vigente.

La instalación da servicio a una población estimada de 878 habitantes equivalentes y tiene un caudal medio diario de 300,00 metros cúbicos por día m3/día, con 12,50 litros/segundo de caudal punta, como han añadido desde la Diputación.

Para el núcleo de Valdecarros se ha diseñado un sistema de depuración a base de humedales artificiales donde el agua pasa por diferentes etapas que incluye un tratamiento biológico a través de plantas macrófitas, cuyas raíces aportan el sustrato necesario para la fijación de la población microbiana encargada de la eliminación de la contaminación, han indicado desde la Salina.

Como han añadido en su comunicado desde la Diputación, la colaboración con la Junta de Castilla y León "está orientada a dotar de sistemas de depuración eficientes y sostenibles a decenas de municipios de la provincia.

En concreto, ambas instituciones tienen en marcha dos líneas de actuación, una para la depuración en municipios de 0 a 500 habitantes y otra de 500 a 2.000 habitantes" han indicado.

Dentro de las actuaciones de depuración, en la provincia de Salamanca se trabaja en 164 depuradoras con una inversión prevista de 39 millones. 130 depuradoras por 17,9 millones de euros (programa 0 a 500 habitantes equivalentes) y 34 depuradoras por 21,1 millones de euros (programa 500 a 2.000 habitantes equivalentes), han finalizado desde la Diputación.