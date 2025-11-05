Junta y Diputación de Zamora firman un acuerdo "pionero" para impulsar concetraciones parcelarias de iniciativa privada

González Corral y Faundez (C) presentan el acuerdo suscrito entre Junta y Diputación de Zamora para impulsar l a concentración parcelaria de iniciativas privadas. - JCYL

ZAMORA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, han presentado el acuerdo de colaboración que impulsará las concentraciones parcelarias de iniciativa privada en 23 localidades de la provincia zamorana.

Un acuerdo "pionero" en la Comunidad con una vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro, y que se establece como un marco general al que sucederán otros convenios específicos por cada una de las zonas de concentración, incluyéndose, en este primer plazo de tiempo, aquellos procesos que se encuentren más avanzados.

El acuerdo, cuyas inversiones se sufragarán al 50 por ciento por parte de ambas instituciones, contempla las zonas de 23 localidades que, integradas en diez municipios, han solicitado el inicio de estos procesos y suponen cerca de 31.500 hectáreas, según ha explicado González Corral.

"Con esta iniciativa se busca dar salida a las peticiones de los propios agricultores de una forma ágil y satisfactoria" para todas las partes, además de contribuir a reforzar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones al reducirse los costes, según han explicado tanto González Corral como Faúndez.

El documento determina que la Junta, que asume el 50 por ciento del coste de las actuaciones, se encargará de la redacción de los proyectos de obras de cada zona de concentración parcelaria, una vez aprobado el acuerdo de reordenación de la propiedad; de llevar a cabo su presentación a la asamblea de promotores para su aceptación; y de ejercer la dirección de obra.

Por su parte, la Diputación de Zamora se hará cargo del 50 por ciento restante del coste y de promover los acuerdos plenarios que comprometen la recepción, mantenimiento y conservación de las obras con los alcaldes de los municipios beneficiarios; de coordinar con los promotores la celebración de las asambleas; y, finalmente, de la contratación de las obras.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha adelantado que el presupuesto de la institución provincial para el próximo año, "que se presentará en breves fechas", contará con una partida de 400.000 euros para este fin.

En términos de competitividad, las áreas concentradas han demostrado importantes ventajas como un ahorro de combustible que oscila entre el 25 y el 30 por ciento, así como una disminución significativa del 45 popr ciento en las distancias recorridas por los agricultores.

"Estas mejoras contribuyen de manera directa a la optimización de los recursos y a la reducción de costos operativos", según ha asegurado la consejera de Agricultura.

Desde una perspectiva socioeconómica, las zonas donde se han realizado concentraciones parcelarias presentan un incremento "notable en la participación de jóvenes agricultores", un 40 por ciento superior en comparación con áreas no concentradas.

Asimismo, los agricultores invierten un 36 por ciento más en la modernización de sus explotaciones, "lo que impulsa la innovación y el desarrollo agrícola en dichas áreas", ha concluido González Corral.