Junta entrega a Diputación de Palencia 5 puntos limpios móviles con 2 camiones para su transporte y 4 puntos de recarga

Entrega de los puntos limpios por parte de la Junta a la Diputación de Palencia. - JCYL

PALENCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha entregado a la Diputación Provincial de Palencia cinco puntos limpios móviles, dos camiones eléctricos destinados a su transporte y cuatro puntos de recarga, en una actuación que ha supuesto una inversión de 328.000 euros.

Esta actuación se integra en el programa autonómico de ampliación, modernización y digitalización de la red de puntos limpios de Castilla y León, financiado por la Junta y los fondos europeos Next Generation.

Concretamente en la provincia de Palencia, este Proyecto Estratégico contempla un total de nueve actuaciones distribuidas en cuatro líneas de intervención.

En el ámbito de las infraestructuras, se prevé la construcción de nuevos puntos limpios fijos en los municipios de Grijota y Barruelo de Santullán (Mancomunidad El Carmen), con una inversión cercana al millón de euros.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de mejora en los puntos limpios de Guardo y Villamuriel de Cerrato, con una dotación económica de 318.000 euros.

En cuanto al punto de digitalización, se destinarán 117.000 euros a la modernización de tres puntos limpios ubicados en Grijota, Barruelo de Santullán y Villamuriel de Cerrato.

En relación con la mejora de las infraestructuras de gestión de residuos, el Ayuntamiento de Palencia también ha recibido dos puntos limpios móviles, un camión eléctrico para su transporte y dos puntos de recarga asociados, una actuación que ha contado con una inversión de 150.000 euros.

Estos recursos se suman a los cinco puntos limpios móviles, dos camiones eléctricos y cuatro puntos de recarga entregados hoy a la Diputación de Palencia.

Entre las metas fijadas destacan la reducción del 15 por ciento en la generación de residuos respecto a los niveles de 2010; alcanzar tasas de preparación para la reutilización y reciclado del 55 por ciento en 2025, del 60 por ciento en 2030 y del 65 por ciento en 2035; así como limitar al 10 por ciento el depósito en vertedero en el horizonte de 2035.