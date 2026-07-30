La Junta establece una relación inicial de 46 localidades afectadas por evacuación por el fuego en Ávila, León y Segovia

Una casa y un coche calcinados por el incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en Calas del Burguillo, Ávila, Castilla y León (España). El director de Extinción del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León en el incendio de Burgohondo (Ávila) ha - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha establecido una relación inicial de 46 localidades afectadas por evacuación con motivo de los incendios forestales en las provincias de Ávila, León y Segovia.

Este listado se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, aunque se irá actualizando con resoluciones posteriores que incluirán otras localidades con el fin de que puedan optar a las más de 40 líneas de ayuda para familias, ayuntamientos, agricultores y ganaderos así como para el tejido empresarial a las que la Junta ha dado luz verde por los graves incendios que se han producido y que están activos en la Comunidad.

En concreto, el mayor número de localidades, con 29, es la provincia de Ávila. En el listado se incluyen las localidades y entidades locales de Burgohondo, Puente Nueva, Casavieja, Casillas, Cebreros, la Urbanización Calas de Guisando, La Rinconada, Las Cruceras, El Tiemblo, La Atalaya, Piquer, Puente Nuevo, Fresnedilla, Gavilanes, Higuera de las Dueñas, Hoyo de Pinares, La Adrada, Mijares, Navahondilla, Navaluenga, La Chinita, Pedro Bernardo, Piedralaves, Calas del Burguillo, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Fuentes de la Salud, Las Lastras y Villanueva de Ávila.

En el caso de León son nueve: San Pedro Castañero, Turienzo Castañero, Rosales, Folloso, Andarraso, Inicio, Trascastro de Luna, Ponjos y Murias de Ponjos.

En la provincia de Segovia las ocho localidades son Caballar, Tenzuela, Santo Domingo de Pirón, Losana de Pirón, Aldeasaz, Berrocal, Carrascal de la Cuesta y La Cuesta.