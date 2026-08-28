La Junta facilitará con ayudas de hasta 900 euros la obtención del permiso de conducir a jóvenes de CyL

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VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de una nueva línea de ayudas para facilitar la obtención del permiso de conducción de la clase B a jóvenes de la Comunidad, con subvenciones que podrán alcanzar los 900 euros por beneficiario.

La iniciativa tiene como objetivo "reducir el esfuerzo económico que supone obtener el permiso de conducir y convertir la movilidad en una herramienta para mejorar la empleabilidad, favorecer el acceso a oportunidades laborales y avanzar en la igualdad de oportunidades de los jóvenes, especialmente en una Comunidad caracterizada por su extensión territorial, la dispersión de la población y el peso del medio rural".

Para analizar la implantación de esta medida, la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial se reúne hoy con la Federación de Autoescuelas de Castilla y León (Facale), representada por sus presidentes provinciales, señala la Administración a través de un comunicado.

Las bases establecen una cuantía máxima de 900 euros por beneficiario, que se determinará en función del coste de los gastos debidamente justificados y del nivel de renta. De este modo, la cuantía será de 900 euros para rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM y 750 euros para rentas iguales o superiores a 1,5 e inferiores a 2,5 veces el IPREM.

También fijan ayudas de 600 euros para rentas iguales o superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el IPREM; y 450 euros para rentas iguales o superiores a 3,5 veces el IPREM. En ningún caso la subvención, por sí sola o sumada a otras ayudas destinadas a la misma finalidad, podrá superar el coste total de la actuación subvencionada.

La nueva línea de ayudas está dirigida a personas jóvenes de entre 18 y 30 años residentes y empadronadas en municipios de Castilla y León, que deberán obtener el permiso de conducción de la clase B en las condiciones y durante el periodo que se establezca en la correspondiente convocatoria.

Entre los gastos subvencionables se encuentran la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas, y las tasas de tráfico para la tramitación del permiso, incluidos los derechos de examen y la renovación de tasas. Por el contrario, no serán subvencionables los gastos correspondientes a pruebas médicas y psicotécnicas ni otros gastos de gestión y tramitación relacionados con la presentación de la solicitud, detalla la orden.

Las subvenciones se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, y será el criterio para determinar el orden de las solicitudes el nivel de renta, de manera que tendrán prioridad los solicitantes que formen parte de las unidades de convivencia con menores ingresos. Asimismo, se aplican criterios específicos para las familias numerosas, con un coeficiente reductor del 20 por ciento sobre el nivel de renta para las de categoría general y del 30 por ciento para las de categoría especial.

Tras la publicación de las bases reguladoras, la Junta realizará la correspondiente convocatoria de las subvenciones, en la que se determinarán el crédito presupuestario disponible, el periodo subvencionable, el plazo para presentar las solicitudes y la documentación necesaria.