La Junta fija los servicios mínimos y establece un 100% de atención en urgencias y unidades sanitarias críticas

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VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha fijado los servicios mínimos obligatorios para garantizar las prestaciones esenciales y la continuidad de las actividades comunitarias durante la jornada de huelga general convocada por diversas organizaciones sindicales para el próximo 11 de noviembre y que establece un cien por cien de atención en urgencias y en unidades sanitarias críticas.

El Consejo de Gobierno acordó este jueves, tras la negociación previa con el Comité de Huelga, los servicios mínimos que condicionan el ejercicio del paro al mantenimiento de las funciones en la Administración autonómica, sus organismos autónomos, entes públicos, universidades públicas, sector del transporte, enseñanza privada y empresas contratistas.

Así, en materia sanitaria y asistencial, la Administración autonómica ha dispuesto que las urgencias y emergencias sanitarias, tanto ambulatorias como domiciliarias, se presten sin disminución de sus funciones habituales.

Asimismo, en la Atención Hospitalaria se ha fijado una cobertura al cien por cien en unidades críticas y vitales como Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día, Farmacia Hospitalaria, UCI, Quirófanos para cirugía invasiva y atención al embarazo y parto, además de garantizarse la intervención a aquellos enfermos cuyos procedimientos no puedan reprogramarse por riesgo grave para su salud.

Respecto a la Atención Primaria, la regulación contempla el mantenimiento de la jornada ordinaria de mañana en los equipos de salud. En las entidades sanitarias concertadas y privadas se ha decretado la permanencia del cien por cien de los servicios en hospitalización, hemodiálisis y radioterapia, mientras que en las terapias respiratorias domiciliarias la exigencia se ha situado en el 50 por ciento.

En el transporte sanitario terrestre no urgente, los traslados para hemodiálisis, radioterapia y quimioterapia se han reservado al cien por cien, aplicándose porcentajes de entre el 50 por ciento y el 80 por ciento para altas hospitalarias en función de la ocupación de camas.

En los servicios sociales y la atención residencial a colectivos vulnerables, las residencias de mayores y centros de atención a personas con discapacidad gestionados por la Gerencia de Servicios Sociales han quedado sujetos a mínimos equivalentes a los efectivos de un fin de semana en enfermería, atención directa y personal de servicios.

Los comedores sociales y clubs comedores contarán con un profesional de cocina y uno de servicios por turno, y las estancias diurnas con un efectivo subalterno. Por su parte, los recursos para víctimas de violencia de género, adicciones, enfermedad mental y atención a agresiones sexuales dispondrán de una persona trabajadora por turno las 24 horas, mientras que en los centros de menores se mantendrá la plantilla adaptada a cada turno.

En lo referente a las emergencias y la protección civil, el Centro de Emergencias 1-1-2 operará con entre el 75 por ciento y el 85,71 por ciento de personal de operación según el turno, y en la prevención de incendios forestales la Consejería de Medio Ambiente y Energía conservará la cobertura de sus centros de mando, guardias de agentes forestales, 28 autobombas, 7 brigadas ELIF, 19 cuadrillas ROMEO y dos helicópteros.

En el transporte público regular de viajeros por carretera se garantizan las rutas de expedición única y hasta un 50 por ciento en horas punta de cercanías, reservándose el cien por cien en transporte de uso conjunto y especial para personas con discapacidad.

Finalmente, las disposiciones regulan la presencia de equipos directivos, ordenanzas y personal indispensable de comedor o necesidades especiales en la educación no universitaria, así como la apertura de facultades, bibliotecas y mantenimiento de exámenes en las universidades públicas.

Asimismo, el Ejecutivo ha establecido retenciones de personal en las consejerías y organismos autonómicos para la apertura de sedes, la gestión del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y el funcionamiento de servicios técnicos clave gestionados por Somacyl, Itacyl y los equipos de conservación de la red viaria autonómica.