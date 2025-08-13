La Junta finaliza los trabajos que afectaba a las vías férreas tras el incendio de San Bartolomé (Ávila)

ÁVILA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León ha informado de que ya han finalizado los trabajos de corta en la zona que afectaba a la vía del tren, tras el incendio de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, que comenzó a arder el pasado viernes y causó cortes en algunos trayectos de tren.
Este hecho se ha puesto en conocimiento de ADIF, al que se ha indicado que desde la Junta no existe inconveniente en que se realicen las actuaciones de comprobación de la vía que el administrador considere necesarias, "y a partir de ello decidan reanudar los servicios que consideren oportuno".