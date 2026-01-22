La Junta financia con más de 137 millones a las universidades públicas de CyL durante el primer trimestre

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de 137.663.480 euros a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para que afronten los gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Contribuye de este modo a financiar de forma trimestral los gastos derivados de personal y los necesarios para el correcto funcionamiento de las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, tanto en su vertiente docente como investigadora.

Estas inversiones van dirigidas a que dichos centros de Educación Superior alcancen sus objetivos de la excelencia en la formación de los estudiantes mediante una enseñanza más personalizada; fomentar y afianzar una investigación científica de calidad; y aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas para contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad en Castilla y León.

Concretamente, la subvención de la Consejería de Educación aprobada hoy de 137.663.480 euros permitirá cubrir los gastos globales de su actividad durante el primer trimestre del año 2026. De esta cantidad, 15.755.127 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU); 22.418.263, a la Universidad de León (ULE); 49.743.461 a la Universidad de Salamanca (USAL); y 49.746.628 euros a la Universidad de Valladolid (UVA).