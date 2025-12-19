La Junta firma un protocolo en Guijuelo (Salamanca) con varias actuaciones para promover hasta 380 viviendas

SALAMANCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Guijuelo, Roberto José Martín Benito, han firmado este viernes un protocolo de colaboración para impulsar una "gran actuación" en materia de vivienda pública en este municipio salmantino, con una inversión global por parte del Ejecutivo autonómico de 15,6 millones.

La actuación está "destinada a dar respuesta a la elevada demanda residencial vinculada al crecimiento de la industria agroalimentaria".

Del total de la inversión prevista, la Junta destinará 6,6 millones de euros a la construcción de 44 viviendas públicas unifamiliares en régimen de venta, que contarán con una bonificación del 20 por ciento en el precio para jóvenes, ubicadas en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Guijuelo, tal y como ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico destinará otros nueve millones de euros al desarrollo del Plan Regional del sector La Dehesa, que contempla la urbanización de once hectáreas para posibilitar la edificación futura de hasta 338 viviendas.

Este nuevo espacio incluirá más de 24.000 metros cuadrados de espacios libres públicos y cerca de 6.000 metros cuadrados de equipamientos, y se ejecutará conforme a los criterios más exigentes de sostenibilidad ambiental y calidad urbana para que Guijuelo avance en servicios y en sostenibilidad.

El protocolo, han añadido desde la Junta, establece un marco de colaboración estable entre ambas administraciones para la tramitación de los instrumentos urbanísticos, la ejecución de las obras y la gestión de las promociones.

El Ayuntamiento de Guijuelo aporta el suelo necesario, bonifica en un 95 por ciento el ICIO y las tasas de licencia de obras, y garantiza las infraestructuras y servicios urbanos, mientras que la Junta asume la redacción de los proyectos, la ejecución de las viviendas y su posterior adjudicación.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha señalado que esta actuación constituye un gran impulso residencial y urbano para Guijuelo y una respuesta directa a la necesidad de vivienda derivada de su pujanza industrial.

De esta manera, la Junta de Castilla y León considera que cumple su compromiso de facilitar vivienda a los trabajadores y a las familias que quieren instalarse en zonas con importante crecimiento económico, especialmente a los jóvenes.

Estas actuaciones se enmarcan en la política de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda, ya que en esta legislatura, incluyendo las viviendas ya entregadas, las que se encuentran en ejecución y las previstas en proyecto, se superan las 3.000 en el conjunto de Castilla y León, de las que 180 corresponden a la provincia de Salamanca.

En este territorio, han añadido desde la institución regional, ya se han entregado 23 viviendas en régimen de alquiler en Peñaranda de Bracamonte y Ciudad Rodrigo. A ellas se suman 67 viviendas en régimen de venta, 16 ya entregadas en Guijuelo, 19 finalizadas en Doñinos, 27 actualmente en ejecución en Santa Marta de Tormes y 5 en fase de licitación en Castellanos de Moriscos. A todas ellas, hay que añadir 90 viviendas previstas en nuevos proyectos que se desarrollarán en distintos municipios de la provincia, entre las que se encuentran las 44 viviendas presentadas este viernes.