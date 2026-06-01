La Junta de Gobierno de Valladolid da luz verde a más de 5 millones de euros en inversiones aprobadas por Aquavall

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a más de 5 millones de euros en inversiones para mejorar el servicio de agua en Valladolid, aprobadas hace diez días por el Consejo de Administración de la EPEL Aquavall, y con los que se abordará la construcción de la sede de la empresa municipal en Las Eras (3,2 millones de euros); un bombeo alternativo para Parquesol (811.123 euros), la renovación del contrato de suministro de contadores de agua fría (1,03 millones de euros), y un contrato de retirada y transporte de lodos (768.000 euros).

Los acuerdos, junto con otro para la retirada, transporte y gestión completa de lodos se han adoptado en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid, celebrada este lunes bajo la presidencia del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

El órgano de Gobierno ha autorizado a Aquavall la contratación de las obras de un sistema de bombeo alternativo para el barrio de Parquesol, la actuación considerada "más urgente" de este paquete que suma más de 5 millones de euros y que la empresa pública municipal ha puesto en marcha para modernizar el ciclo urbano del agua en la ciudad.

El concejal de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de la EPEL, Alejandro García Pellitero, ha destacado por su importancia la actuación del bombeo de Parquesol, con la que se espera dar "una solución a un problema histórico de la red de suministro" mediante la instalación de un sistema alternativo de bombeo para el barrio de Parquesol, que garantizará el abastecimiento en el caso de fallo del bombeo principal.

La nueva infraestructura, con una inversión de 811.123 euros, garantizará el suministro al barrio con capacidad para entregar caudales variables de hasta 620 metros cúbicos por hora y puntas de 800, eliminando la dependencia de un único sistema de abastecimiento. Las obras deberán estar ejecutadas en un plazo máximo de nueve meses.

García Pellitero ha subrayado que esta actuación reforzará la seguridad del suministro en uno de los barrios más poblados de la ciudad, donde una incidencia en el sistema actual podría comprometer el abastecimiento a miles de vecinos.

NUEVAS OFICINAS EN HUERTA DE REY

Asimismo, la Junta Local de Gobierno ha autorizado también la construcción de un edificio de oficinas y garaje en la calle Trilla número 2, en la ETAP Las Eras, con un presupuesto de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

La obra pondrá fin a la dispersión de los servicios administrativos de Aquavall en locales arrendados que obligan a licitar su ocupación cada cinco años, con los trastornos que ello genera tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que acuden a sus instalaciones.

García Pellitero ha destacado que contar con una sede propia supone un paso decisivo hacia la estabilidad y consolidación institucional de la empresa pública municipal.

El tercero de los contratos autorizados por la Junta Local de Gobierno en la sesión celebrada hoy el suministro de contadores de agua fría, dividida en cuatro lotes según el tipo y tamaño de los aparatos, con un presupuesto de 1,03 millones de euros anuales durante dos años prorrogables.

La contratación permitirá renovar aproximadamente 12.000 contadores al año, sin coste para los usuarios, para dar cumplimiento a la normativa que obliga a retirar los aparatos de medida con más de doce años de antigüedad, mejorando el rendimiento hidráulico de la red y reduciendo los errores de lectura y facturación a los abonados.

A esto se suma un cuarto contrato aprobado por la Junta de Gobierno, que se refiere la gestión de los residuos calificados como lodos de depuradora procedentes de tratamientos biológicos de la EDAR, ubicada en el Camino Viejo de Simancas.

El contrato, con un presupuesto de 768.000 euros y una duración de 24 meses, incluye la retirada, transporte y gestión completa de las 32.000 toneladas anuales de lodos generados en el proceso de depuración de las aguas residuales de la ciudad.