Junta se hace cargo de un bebé que sufrió una intoxicación por cocaína y su madre utilizaba para mendigar

PALENCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sociales de la Junta se ha hecho cargo de un menor, un bebé de 16 meses, después de que su madre, de 35 años, fuese detenida por ejercer la mendicidad en Palencia con su hijo, quien al ser sometido al ser sometido a una revisión médica se le detectó una intoxicación por cocaína.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de diciembre, cuando imputan, ocurrieron a mediados de pasado mes de diciembre, cuando la Policía Local, de madrugada, a requerimiento de los empleados de un hotel, identificaron a una mujer que estaba solicitando dinero a los clientes para desplazarse en taxi a un pueblo de la provincia de Palencia.

Para ello, la mujer utilizaba como reclamo a un bebé de 16 meses que le acompañaba y que supuestamente necesitaba medicamentos, además de que a pesar de haber recaudado una determinada cantidad de dinero, la misma permanecía alojada en el hotel con un hombre.

Los agentes de la Policía Local, al percatarse de la situación de abandono del bebé decidieron llevar al pequeño a un centro de menores y dar aviso a la Policía Nacional.

Tras investigaciones realizadas por el grupo de UFAM de la Comisaria de Policia Nacional, se pudo conocer que al menor, al ser sometido a una revisión medica para determinar su estado de salud, había sufrido una intoxicación por cocaína, tal vez accidental cuanto estaba al cuidado de su madre, la cual es consumidora habitual de este tipo de sustancia estupefacientes.

Este mismo jueves se acabó de instruir el correspondiente atestado policial, que incluyó la toma de declaración a testigos, la aportación de informes medios y sociales, y la declaración la madre por los hechos que se le imputan. La mujer declaró en presencia de su abogado y ha sido puesta a disposición judicial en la mañana de este viernes, tras lo que ha sido puesta en libertad con cargos.

El menor continua bajo la protección de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.