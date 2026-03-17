La Junta impulsa un estudio "pionero" para analizar movimientos de fauna a partir de datos GPS del oso pardo

Un estudio pionero liderado por la Junta avanza en la identificación del comportamiento animal a partir de datos GPS del Plan de Marcaje de Oso Pardo en Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio científico impulsado por la Junta presenta un novedoso marco metodológico para analizar con mayor precisión los patrones de movimiento de la fauna a partir de datos del Plan de Captura y Radiomarcaje de oso pardo de Castilla y León, lo que supone un "avance significativo" en las técnicas de seguimiento de esta y otras especies.

El plan desarrollado por la Administración autonómica desde el año 2021 ha permitido hasta la fecha la instalación de emisores GPS en 24 osos adultos, con 8 ejemplares recapturados, alcanzando más de 150.000 posiciones GPS registradas.

Este proyecto, además de servir de herramienta fundamental para la aplicación del protocolo de intervención con osos por personal especializado de la Junta, está permitiendo la generación de conocimiento científico para su aplicación en la gestión de la especie.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista internacional 'Landscape Ecology', ha sido desarrollado en colaboración con el Centro para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible (CBDS) de la Universidad Politécnica de Madrid y el departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Exeter.

Este trabajo ha dado como resultado una innovadora herramienta estadística que permite una distinción más precisa entre áreas de residencia, zonas de uso intensivo o de descanso, y desplazamientos no residentes, ya sean exploratorios o de dispersión.

Esto permite conseguir una "mejora significativa" en la estimación del área de campeo y en la evaluación de los factores que influyen en el movimiento de la especie, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

ECOLOGÍA DEL OSO PARDO CANTÁBRICO

Aplicado a los datos GPS de oso pardo en Castilla y León, el nuevo modelo ha proporcionado valiosos hallazgos sobre la ecología del movimiento de esta población.

En lo que respecta a las estrategias de movimiento variables, el estudio revela una alta plasticidad en los movimientos del oso pardo cantábrico, una especie no territorial que frecuentemente cambia de área en respuesta a la disponibilidad de alimento y oportunidades de reproducción.

Los osos analizados mostraron una persistencia limitada tanto en fases de residencia como de no residencia, reflejando una gran dinamismo espacial y temporal.

En el marco de la variación individual en los ritmos de actividad, el análisis detectó variaciones individuales significativas en los patrones de actividad diaria, puesto que mientras la mayoría mostró el patrón típico crepuscular-nocturno (con picos de actividad al amanecer y anochecer), algunos ejemplares presentaron patrones diurno-crepusculares.

Esta variabilidad podría estar vinculada a mecanismos de evitación entre osos, donde individuos subordinados ajustan su horario para minimizar encuentros con ejemplares dominantes.

Uno de los hallazgos más sorprendentes es que los patrones de actividad parecen no ser fijos, sino que pueden variar dependiendo de si el oso se encuentra en un área de residencia o realizando movimientos exploratorios en el paisaje. Algunos osos incrementaron su actividad durante las fases de no residencia, posiblemente para facilitar desplazamientos más largos.

IMPORTANCIA Y APLICACIONES FUTURAS

Este marco metodológico, fruto de la colaboración científica y la apuesta de la Administración autonómica por la monitorización de su biodiversidad, abre nuevas vías para la investigación en ecología del movimiento.

Su flexibilidad permite investigar cómo factores ambientales, temporales o individuales moldean el comportamiento animal a distintas escalas de movimiento.

La técnica no sólo es aplicable al oso pardo, sino que constituye una herramienta poderosa para el estudio y conservación de numerosas especies, mejorando nuestra comprensión de cómo los animales utilizan el paisaje, seleccionan hábitat y responden a cambios ambientales.

Este avance refuerza el compromiso de la Junta con la aplicación de la ciencia más vanguardista para la gestión y conservación efectiva de la fauna silvestre.

Además de esta publicación científica, el Ejecutivo autonómico tiene en marcha nuevas investigaciones relacionadas con la coexistencia del oso con las actividades humanas a partir de la telemetría, así como estudios relativos a la cobertura forestal y cómo influyen en el comportamiento del oso bajo estrés térmico, que próximamente verán la luz en revistas científicas.