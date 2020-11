La Junta insiste en que el Decreto de sanitarios es un "paraguas" y pide volver a la negociación

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han insistido este jueves en que el Decreto sobre la reorganización de profesionales sanitarios publicado en el Bocyl el pasado sábado es únicamente un "paraguas" normativo que no determinada nada, por lo que ha pedido a los profesionales retomar la negociación.

Ambos dirigentes han explicado que es necesario, dado el Estado de Alarma y su delegación a las Comunidades autónomas, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, rubricara este Decreto que se concibe como "marco", ya que el desarrollo posterior del mismo debe determinarse "siempre" desde las negociaciones con los profesionales sanitarios.

"Lo único que hace este Decreto es desarrollar el ámbito donde se puede iniciar la negociación, es el paraguas para su desarrollo posterior", ha insistido Casado, quien ha explicado que, dada la situación, no se puede sacar normas desde Sanidad si antes "no hay un Decreto que haga ese paraguas".

Así, Casado ha insistido en que falta "todo" por negociar y ha aclarado que el Decreto se publicó el sábado con el fin de retomar las negociaciones en la Mesa Sectorial el lunes y contar ya con el soporte normativo que permitiera avanzar en la normativa.

"Si sentimos algo es que haya algún profesional que piense que vamos a hacer algo en contra de ellos, son nuestra máxima preocupación", ha defendido la consejera, quien ha insistido en que ajustar el sistema sanitario tiene como objetivo garantizar la atención Covid y no Covid.

No obstante, Casado ha manifestado la necesidad de reorganizar el sistema ante la pandemia, por lo que espera poder negociar algunos cambios "incentivados y valorados en la Mesa Sectorial". "Tendemos la mano a la mesa sectorial, estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo, el Decreto es un marco legislativo, no determina nada, no decreta nada", ha insistido.