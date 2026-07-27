La Junta instalará un nueva bomba de captación en El Tiemblo (Ávila) tras dañarse por el incendio

ÁVILA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, instalará este martes una nueva bomba de captación en El Tiemblo (Ávila) tras sufrir una rotura la existente a causa del incendio que asola la provincia.

Según ha informado la Consejería en un comunicado recogido por Europa Press, técnicos de Somacyl han comprobado este lunes el estado tanto de la tubería que abastece la urbanización de La Atalaya como de la de captación y bombeo al municipio del El Tiemblo.

Constatada la rotura de una de las bombas de impulsión, y tras visita a las instalaciones con el alcalde, se ha decidido inicialmente sustituirla por otra municipal, aunque el Ayuntamiento ha optado finalmente porque sea Somacyl quien instale una nueva bomba.

De esta manera, este martes se procederá al transporte e instalación de la nueva bomba en la captación de El Tiemblo, mediante el uso grúas y personal especializado, según ha precisado la Consejería.

A la vez, la Diputación de Ávila ha puesto a disposición del Ayuntamiento esta misma tarde agua potable embotellada para uso de los vecinos que la requieran.

La Junta está en contacto permanente con ayuntamientos y Diputación con el objetivo de abordar lo antes posible cualquier eventualidad que pudiera producirse en relación con la infraestructura hidráulica de los ayuntamientos afectados por el incendio forestal.