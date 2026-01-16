La Junta invirtió 7,8 millones en el fomento de la contratación indefinida de las pymes durante 2025

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, junto a miembros de la empresa Avícola Galocha y autoridades, durante su visita. - JUNTA DE CYL

ZAMORA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León invirtió 7,8 millones en el fomento de la contratación indefinida de las pymes durante el año 2025. Así lo ha trasladado este viernes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en su visita a las instalaciones de la empresa Avícola Galocha, en la localidad zamorana de San Cristobal de Entreviñas, donde ha presentado el balance del programa de fomento del empleo estable en las empresas de la comunidad durante pasado ejercicio.

En concreto, el dinero invertido para impulsar el fomento de la contratación indefinida en las pymes de Castilla y León ha permitido la incorporación estable o la consolidación y mejora de las condiciones de trabajo de 1.469 trabajadores. Estas ayudas, que se han incrementado en el último año, "están diseñadas para alcanzar objetivos estratégicos que van más allá de la mera contratación y la creación de empleo".

Buscan también "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, favoreciendo la estabilidad y mejorando su poder adquisitivo". Con ello, "se facilita que los ciudadanos puedan desarrollar un proyecto de vida sólido y se promueve el asentamiento de población en el territorio".

Las ayudas del Ecyl dentro de este programa se han canalizado a través de cuatro líneas fundamentales: incentivos para la contratación indefinida ordinaria; subvenciones para para la transformación de contratos temporales en indefinidos; ayudas para la ampliación de jornada de contratos indefinidos a tiempo parcial formalizados con mujeres, y, finalmente, apoyo a la contratación del primer trabajador por parte de los autónomos.

En particular, ha sido la primera de las líneas (fomento a la contratación indefinida) la que ha tenido una mayor demanda, "contribuyendo a la creación de empleo estable y de calidad", con ayudas de entre 4.500 y 9.500 euros por trabajador, en función de las condiciones personales y del lugar de ubicación de la empresa.

Las ayudas priorizan a los colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado laboral, como jóvenes menores de 30 años, mayores de 45, desempleados de larga duración, o mujeres. Además, se apuesta por la cohesión territorial, incrementando las ayudas, en 1.000 euros adicionales por trabajador, cuando el centro de trabajo se ubica en municipios de menos de 5.000 habitantes o en ámbitos de programas territoriales de fomento, "contribuyendo de este modo a fijar población en el medio rural y a la cohesión social y territorial".

AVÍCOLA GALOCHA, UN EJEMPLO

Un ejemplo de esta línea de ayudas es Avícola Galocha, que ha recibido una subvención de 238.500 euros en 2025 para la contratación indefinida de 35 personas que se encontraban en situación de desempleo. De este modo, la empresa, reconocida en el ranking Cepyme500 2025 por su crecimiento y sostenibilidad, no sólo ha creado un importante número de puestos de trabajo en el medio rural ampliando su plantilla en más de un 18%, "sino que ha creado empleo de calidad contribuyendo a fijar población en el territorio y a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y del entorno".

Avícola Galocha es una empresa líder en el sector agroalimentario dedicada a la cría y despiece de aves. Con casi 80 años de historia se ha consolidado como un motor de empleo en la provincia de Zamora con 191 puestos de trabajo y una red de 40 granjeros integrados en su red productiva. La empresa se encuentra actualmente en una fase de expansión gracias a una inversión de más de 10 millones de euros, que permitirá ampliar de forma importante su capacidad productiva.

Además de los incentivos concedidos a Avícola Galocha para la contratación indefinida de estos 35 trabajadores, en la provincia de Zamora, la línea de fomento de la contratación indefinida ha permitido la creación de un total 133 puestos de trabajo estable, beneficiando a otros tantos trabajadores, con una inversión de 766.500 euros por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.