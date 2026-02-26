La Junta lanza ayudas para recuperar zonas inundadas que incluyen 5.500 euros para pymes y autónomos afectados

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un programa extraordinario de ayudas destinado a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones registradas durante este mes de febrero entre las que destaca una cuantía de 5.500 euros para pymes y autónomos damnificados, así como una partida de un millón de euros para que los ayuntamientos puedan contratar personal de refuerzo.

Así lo ha detallado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha subrayado que el objetivo es ofrecer una "respuesta coordinada y urgente" ante los daños sufridos en viviendas, infraestructuras, empresas y servicios públicos de la Comunidad.

Fernández Carriedo ha explicado que estas actuaciones se han diseñado de forma conjunta entre las consejerías de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Comercio y Empleo; y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tras el fuerte impacto de las borrascas que obligaron a activar los planes de protección civil PLANCAL e INUNCyL.

DIEZ EJES DE ACTUACIÓN

El acuerdo aprobado articula diez ejes de intervención que abarcan desde la reparación de sedes y maquinaria municipal hasta la recuperación de viviendas y la reposición de mobiliario y enseres básicos.

También se contemplan actuaciones en el ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento), la retirada de lodos y escombros, y la reposición de infraestructuras para la gestión de residuos.

En el ámbito económico, además de las ayudas directas a autónomos y pymes para "facilitar la reanudación de su actividad", el portavoz ha señalado que se habilitarán apoyos específicos para empresas y trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de la catástrofe, así como medidas para la promoción del sector comercial en los municipios dañados.

TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

Dada la "naturaleza catastrófica" de los hechos, el portavoz ha avanzado que los expedientes vinculados a la recuperación se tramitarán por el procedimiento de urgencia y los contratos derivados se gestionarán por la vía de emergencia para agilizar los plazos.

No obstante, Fernández Carriedo ha precisado que estas ayudas tendrán un carácter "subsidiario" respecto a las indemnizaciones que correspondan por vía de seguros o aquellas que puedan ser aprobadas por la Administración General del Estado. "La Junta establece un marco de actuación inmediata para favorecer la recuperación de la normalidad a la mayor brevedad posible", ha concluido.