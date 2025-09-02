La Junta licita por 2,6 millones las obras del nuevo parque de maquinaria de Valladolid

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha sacado a licitación, con un presupuesto de 2,64 millones de euros, las obras del nuevo parque de maquinaria del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid, que se ubicará en la zona sur de la ciudad y servirá como base de un equipo de 50 profesionales y vehículos encargados del mantenimiento de más de 1.100 kilómetros de carreteras de la provincia.

El futuro centro, que se levantará en una parcela de más de 10.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, se situará al final de la calle Padre Bernardos Hoyos, junto a la autovía VA-30, con acceso desde el Camino Viejo de Simancas de la capital. El plazo de ejecución de los trabajos está previsto entre 2025 y 2028.

Las instalaciones, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, estarán dotadas con un edificio administrativo y de servicios de dos plantas --con vestuarios, zonas de control de accesos y oficinas--, además de una nave anexa para el almacenamiento de vehículos, herramientas y acopios.

Asimismo, el proyecto contempla la urbanización interior de la parcela, espacios de acopio de materiales y un aparcamiento con capacidad para 42 vehículos ligeros y 12 pesados.

El nuevo parque de maquinaria permitirá centralizar los trabajos de conservación de la red autonómica de carreteras en Valladolid, que alcanza los 1.100 kilómetros, con medios como camiones de bacheo, quitanieves, todoterrenos o furgonetas de vigilancia.

Con esta actuación, la Junta tiene como objetivo reafirmar su compromiso con la seguridad vial, la conectividad territorial y la mejora de la red autonómica, que supera los 11.500 kilómetros, para dotar al personal de conservación de instalaciones "modernas y funcionales" para ofrecer un servicio "más eficaz y adaptado".