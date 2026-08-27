La Junta modifica la regulación de giros en comarcales tras la apertura de la A-11 en Valladolid

Raquel Alonso preside la reunión con los alcaldes del Valle del Cuco. - JCYL

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha trssladado a los alcaldes del Valle del Cuco en Valladolid la modificación modificación de la regulación de giros en la intersección de la carretera autonómica VA-101 con la carretera provincial VP-3017 tras la apertur del tramo de la A-11 en Valladolid ante el aumento de tráfico.

La delegada territorial de la Administración autonómica, Raquel Alonso, acompañada por el diputado del Servicio Técnico de Obras de la Diputación Provincial, Fernando Esteban, se ha reunido esta mañana con los regidores de estos municipios, en un encuentro en el que también estaban presentes técnicos de ambas administraciones.

El motivo del encuentro era analizar las afecciones para el tráfico de la zona que ha provocado la apertura parcial de la A-11 por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, informa la Delegación Territorial a través de un comunicado.

Durante la reunión se ha trasladado a los alcaldes la necesidad de adaptar la regulación del tráfico "ante una situación sobrevenida y con poco margen temporal para actuar buscando en todo momento garantizar la seguridad vial".

La modificación de la regulación de giros en la intersección de la carretera autonómica VA-101 con la carretera provincial VP-3017 viene motivada por "el previsible aumento del tráfico en esta vía autonómica al desembocar en ella gran parte del tráfico que previamente circulaba por la nacional N-122".

La decisión del Ministerio de Transportes de abrir estos tramos de autovía sin haber finalizado el viaducto sobre el río Duero ha provocado un aumento del tráfico que se está monitorizando diariamente para controlar la intensidad, añade la Junta.

"Este mayor número de vehículos en la carretera autonómica obliga a modificar la regulación de giros, lo que ha supuesto malestar entre los habitantes de estos municipios", abunda el comunicado.

Los alcaldes han trasladado los "numerosos inconvenientes que provoca esta situación sobrevenida y la falta de información por parte del Ministerio, así como la poca idoneidad de que esto coincida con el periodo de vendimia y un aumento de las labores agrícolas".