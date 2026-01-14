Junta y OPAS condicionan el apoyo a Mercosur a que haya "reciprocidad real" de los requisitos

La consejera de Agricultura preside el Consejo Regional Agrario monográfico sobre el acuerdo UE-Mercosur - JCYL

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha alcanzado un acuerdo unánime con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León para condicionar el apoyo al acuerdo UE-Mercosur a que garantice "una reciprocidad real y efectiva" de los requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones con control y trazabilidad.

"Sólo apoyaremos el acuerdo si garantizamos el principio de reciprocidad real y efectiva garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones con un control riguroso de la trazabilidad", ha apostillado González Corral que exigirá también que la posición española defienda la citada reciprocidad y las cláusulas de salvaguarda, dos aspectos "imprescindible" para apoyar el acuerdo.

Estas son las principales condiciones del documento de siete puntos suscrito este miércoles en un Consejo Regional Agrario monográfico que la consejera trasladará tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas ante la firma del acuerdo UE-Mercosur prevista el próximo sábado, 17 de enero, en Paraguay que tiene que ser ratificado después por el Parlamento Europeo.

En este sentido, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias han hecho un llamamiento unánime a los eurodiputados para que voten en contra del acuerdo comercial UE-Mercosur, al menos hasta que haya "garantías suficientes" de que los productos que lleguen desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tengan "la reciprocidad suficiente" para garantizar que los productores de ambos lados del Atlántico compiten en igualdad de condiciones.

"Rechazo frontal, ahora el tejado está otra vez en el Parlamento Europeo", ha afirmado en concreto el coordinador de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín, al igual que Aurelio González, de la Alianza UPA-COAG, que ha pedido el voto en contra de los eurodiputados españoles desde el convencimiento de que "en estos momentos" no se dan las condiciones para firmar el pacto y de que "todavía queda batalla por delante".

Finalmente, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, se ha ratificado en el rechazo al actual acuerdo UE-Mercosur por incumplir las citadas condiciones de reciprocidad y por el perjuicio que supone tanto para los productores españoles como para los consumidores por "productos de peor calidad y sin garantías sanitarias". "Nos dirigimos plenamente a los eurodiputados de Castilla y León y de España para que rechacen con rotundidad la firma de este acuerdo", ha insistido.

El acuerdo alcanzado este miércoles entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las OPAs exige también reclamar al Gobierno central un "análisis detallado y desagregado" por producciones y territorios del impacto del acuerdo UE-Mercosur, especialmente en los productos más sensibles y vulnerables para la Comunidad Autónoma, entre los que han situado la remolacha, los cereales, la miel o el vacuno de carne.

En este sentido, González Corral ha vuelto a lamentar la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura a la petición de una reunión monográfica con las comunidades autónomas sobre el citado acuerdo y ha asegurado que aprovechará la reunión del Consejo Consultivo de la próxima semana para trasladar la "preocupación" del sector de Castilla y León por el "potencial impacto" que supone el acuerdo comercial.

Además, reclaman "salvaguardas reales, efectivas e inmediatas" y "activables sin demora" ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precio con una petición de "compensaciones operativas cuando proceda" y defienden la soberanía alimentaria de la población europea.

A esto unen la necesidad de reforzar los controles en frontera y las auditorías y las inspecciones en terceros países "para garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y de bienestar animal", entre otras.

Aurelio González ha asegurado al respecto que el 80 por ciento de los productos fitosanitarios que se usan en Brasil están prohibidos en la UE y ha dudado de que vaya a cambiar "de hoy para mañana", en sintonía con González Palacín que ha recordado que esos productos están prohibidos en Europa porque se ha demostrado que "son malos" para la salud y para el medio ambiente.

Por último, Junta y OPAs vinculan la defensa del sector y el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual junto a la reclamación de una PAC post-27 "sólida y sin recortes" con mantenimiento del FEAGA/FEADER y el incremento de las dotaciones.