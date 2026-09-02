La Junta pide al Ayuntamiento de Almazán (Soria) que lidere una actuación inmediata en el Palacio de los Hurtado

SORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha instado al Ayuntamiento de Almazán (Soria) que impulse y lidere una actuación inmediata en el Palacio de los Hurtado de Mendoza tras el derrumbe de parte del pórtico ocurrido el martes, al tiempo que ha ofrecido a los propietarios del inmueble su asesoramiento técnico.

La Junta ha explicado que la Delegación Territorial ha mantenido durante toda la jornada un "contacto constante" con los cotitulares del palacio, entre ellos el Consistorio, y por la mañana ha celebrado una reunión con ellos para analizar las circunstancias derivadas del derrumbe y abordar las posibles actuaciones que deben acometerse.

Por la tarde, el director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, se ha desplazado hasta el inmueble para comprobar personalmente su estado y recabar la información técnica necesaria.

Además, está prevista una visita técnica este miércoles, 3 de septiembre, con el objetivo de determinar las actuaciones más urgentes que puedan acometerse en condiciones de seguridad.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que la conservación y restauración de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural corresponde, con carácter general, a sus titulares y gestores, que deben adoptar las medidas necesarias para evitar su deterioro y pérdida.

En el caso del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la titularidad es compartida entre varios particulares y el Ayuntamiento.

La Administración autonómica ha señalado que su contacto con los propietarios ha sido "continuo e intenso" y que ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de intervenir en el inmueble.

En 2024, los titulares acometieron una actuación de urgencia para consolidar y estabilizar el agrietamiento detectado en el muro de la fachada norte, aunque la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria indicó que el apuntalamiento era una medida provisional y que debía plantearse "de forma inmediata" una solución para su restauración.

Por otro lado, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha explicado que convoca distintas líneas de subvenciones y establece programas de concertación con los titulares o gestores de bienes patrimoniales, si bien ha precisado que no consta solicitud de subvención de los titulares del Palacio en los últimos años.

En este contexto, la Administración autonómica ha señalado que corresponde al Ayuntamiento de Almazán, dada su doble condición de cotitular del inmueble y administración competente en materia urbanística, impulsar y liderar la actuación, en coordinación con el resto de propietarios y con el asesoramiento técnico de la Administración autonómica.