La Junta potencia la oferta turística de CyL con 16 acciones promocionales en el primer trimestre de 2026

VALLADOLID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta potencia la oferta turística de Castilla y León mediante la ejecución de 16 acciones promocionales nacionales e internacionales durante el primer trimestre de 2026, periodo en el cual la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha mantenido presencia en un total de cuatro ferias nacionales.

Esta actividad institucional comenzó en enero con FITUR, evento que marcó el inicio del calendario ferial a nivel nacional y en el que se presentó la estrategia turística del semestre centrada específicamente en la promoción del "astroturismo".

Con el lema 'El Cielo nos ha elegido', Castilla y León se presentó como el "mejor lugar posible" para observar el eclipse solar del 12 de agosto por ser un fenómeno que "no se volverá a repetir en muchos años", temática que permitió a la Comunidad obtener el premio al mejor estand promocional en FITUR antes de que la Junta participara en la feria Navatur de Pamplona, acompañada por los patronatos de turismo de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, para promocionar el eclipse y los recursos que convierten a la región en "líder nacional" en turismo patrimonial con doce Bienes Patrimonio Mundial, en enoturismo y en turismo rural.

En la feria FIO, celebrada en el Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres, se dio a conocer la oferta natural de Castilla y León con diez Reservas de la Biosfera y un Geoparque reconocidos por la Unesco, a los que se suman 33 espacios naturales protegidos que consolidan a la Comunidad como una de las reservas "más importantes" de flora y fauna además de ser una de las "más extensas de Europa".

Durante la feria FINE en Valladolid se impulsó el potencial enoturístico entre los turoperadores participantes para promover a Castilla y León como "líder en España" tanto por sus nueve Rutas del Vino reconocidas por Acevin como por recibir cada año al "mayor número de turistas" que buscan vivir experiencias en los itinerarios de Arlanza, Arribes, El Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora.

Mientras tanto, otro de los productos turísticos "más promocionados" fue la Semana Santa en la que Castilla y León es "líder" con nueve declaraciones de interés turístico internacional, seis nacionales y 22 regionales.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

En cuanto a la promoción internacional, Castilla y León ha estado presente en mercados "consolidados" como Alemania y Portugal, en mercados "en pleno crecimiento y con gran proyección" como Turquía e India y en un mercado de "gran interés" como Estados Unidos mediante jornadas online con turoperadores estadounidenses organizadas por ETOA.

En enero participó en el Festival Internacional de Literatura de Jaipur en India para presentar la Comunidad mediante un vídeo promocional y realizar presentaciones a turoperadores, periodistas y asociaciones interesadas en "incrementar el turismo indio".

En marzo la Junta participó en la Feria ITB de Berlín, considerada una de las "más importantes del mundo", donde se reunieron los principales turoperadores internacionales en el estand de Turespaña junto a empresarios de la Comunidad que comercializan sus servicios mediante encuentros comerciales celebrados en el espacio de Castilla y León.

También estuvo presente en la Feria WTW de Oporto, dedicada al enoturismo y calificada como una de las "más importantes del mundo", donde se reunieron turoperadores especializados y Castilla y León contó con una presencia destacada junto a las Rutas del Vino para realizar contactos comerciales.

Además de estas ferias, la Consejería participó en dos acciones comerciales internacionales organizadas por Turespaña en Turquía, país descrito como "en pleno crecimiento turístico" y con "gran conectividad", donde se mantuvieron contactos con turoperadores y se realizó una presentación en el Instituto Cervantes de Estambul.

Castilla y León pertenece a la Asociación Europea de Turismo (ETOA), entidad que contribuye a "posicionar la oferta turística" mediante workshops y jornadas comerciales. En este sentido, la Comunidad participó en un workshop online con turoperadores de Estados Unidos para mostrarles los productos y recursos turísticos regionales.

ACCIONES DE PROMOCIÓN

Por otro lado, la Junta desarrolló una promoción "más específica" centrada en productos singulares mediante la organización del VI Concurso Internacional Cocinando con Trufa que reunió a ocho cocineros internacionales para consolidar a Soria y a la Comunidad como "principal destino micoturístico del mundo".

Con el objetivo de "potenciar los atractivos patrimoniales, gastronómicos y naturales del medio rural", se celebró en Ponferrada la I Jornada Castilla y León MICE Rural con la participación de casi 140 profesionales del sector y empresas de eventos de "alto reconocimiento" procedentes de Madrid, ya que la Consejería "apuesta por este tipo de turismo como dinamizador" por su capacidad de "desestacionalización" y "alto impacto económico".

Finalmente, se colaboró con Turespaña en la organización de cuatro viajes de familiarización para turoperadores y periodistas internacionales con el fin de que los operadores incluyan a Castilla y León en sus catálogos y los periodistas e influencers promocionen la Comunidad entre sus seguidores.