La Junta programa en junio 459 actividades culturales en toda la Comunidad - JCYL

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta programa para el mes de junio un total de 459 actividades en la red de centros culturales de la Comunidad, repartida por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 59 exposiciones temporales; 48 visitas guiadas; 60 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 45 actividades musicales y conciertos; 57 espectáculos de teatro y artes escénicas; 8 ciclos de cine; 21 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 151 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman diez actividades que se podrán disfrutar de forma 'online'.

SEMANA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

El mes de junio está cargado de celebraciones y novedades culturales. Entre ellas la conmemoración, del 8 a 12 de junio, de la Semana Internacional de los Archivos.

El lema elegido por el Consejo Internacional de Archivos en 2026 es 'Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros'. Con esta consigna se quiere poner especial énfasis en el papel fundamental que desempeñan los archivos en el apoyo a la justicia, los derechos y las sociedades democráticas.

Los archivos de Castilla y León se suman a esta celebración y abren sus puertas con un atractivo programa de actividades que incluye visitas guiadas, conferencias, exposiciones, entre otras, según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

El Archivo de Ávila ofrece una visita guiada y una charla sobre el lema de esta conmemoración y presenta la exposición 'Miguel Ángel Medrano Rivilla, arquitecto' que aborda la trayectoria profesional de este arquitecto abulense, relacionada con la arquitectura y urbanismo y cuyo archivo forma parte de los fondos de este centro desde 2023.

El Archivo de León ha programado una visita guiada a las instalaciones del centro teniendo en cuenta la temática elegida en esta celebración y también incluye la presentación oficial del archivo privado de Carlos Árias Navarro que ha recibido el Archivo de León en concepto de donación.

El Archivo de Salamanca presenta la exposición 'Piezas desconocidas.' que propone un recorrido por los documentos y testimonios que, pese a su valor y significado, han permanecido alejados del público durante años puesto que no han sido expuestos con anterioridad.

El Archivo de Segovia ofrece visitas guiadas al edificio en el marco del programa municipal 'Domingos de patrimonio' y una mesa redonda en torno al patrimonio documental, los archivos y los valores democráticos en colaboración con la Fundación Valsaín para difusión de los valores democráticos.

En el Archivo de Palencia está programado un recorrido por los depósitos, el taller de restauración y la actual exposición 'Alegría de vivir' incluida dentro del VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León.

El Archivo de Soria acoge la exposición retrospectiva de fotografía 'Seis miradas de archivo' que adquiere un carácter excep*cional al presentarse como una anto*logía conmemorativa de este Archivo.

El Archivo General de Castilla y León ofrecen visitas guiadas y el Archivo de Valladolid presenta una jornada de puertas abiertas y una pequeña exposición de documentos del siglo XIII al XX. La programación de este centro se completa con la exposición 'Velad por el monte: las casas forestales de la provincia de Valladolid', en la que a través de una treintena de planos y fotografías repasa la historia de las casas forestales de la provincia.

En el Archivo de Zamora está programada la exposición 'Gabinete de curiosidades. Una mirada distinta del protocolo notarial' así como visitas guiadas a las instalaciones del centro.

La Filmoteca de Castilla y León se suma a esta celebración con el taller de cianotipias 'Revélame otra vez. Mi Filmoteca, mi archivo' para compartir y experimentar sobre la preservación de las imágenes y la importancia de los archivos fílmicos como guardianes del patrimonio audiovisual.

NOVEDADES EXPOSITIVAS Y OTRAS PROPUESTAS

Entre las novedades expositivas destaca el nuevo ciclo que inaugura el MUSAC, en León, con tres nuevas exposiciones: 'Lugar del elogio', del pintor Carlos León, la monumental instalación 'Pabellón de escultura: refugio e intemperie', de la artista Ana Laura Aláez y la muestra de fondos de la Colección MUSAC, 'Casi sistemas' con la obra de doce artistas internaciones. Junto a ellas continúa la muestra '¿No hay nada como el hogar?' dedicada al concepto de la vivienda.

El Museo de Burgos estrena la exposición 'Amparo Castellanos. La alquimia de la pintura', con la oportunidad de conocer la obra de esta artista, que ha expuesto en muy pocas ocasiones; el Museo de Palencia presenta las exposiciones de fotografía 'Vis a Vis', de Pepe Castro y 'Barat: Latidos de un territorio infinito', de Tino G. Espina y, hasta el 7 de junio, se podrá visitar la exposición 'Reina Ella. Urraca I de León', en el Museo de León.

La oferta cultural de este mes incluye interesantes conferencias de divulgación científica en el Museo de la Evolución Humana en torno a la evolución humana y la triada de eclipses solares españoles 2026, 2027 y 2028; novedades literarias y la entrega, en el marco de la Feria del Libro de Valladolid, del XXIII Premio de la Crítica de Castilla y León, que concede el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, a los escritores María Ángeles Álvarez y Benjamín G. Rosado.

Con motivo del Día Europeo de la Música, el 21 de junio, la música acompañará en bibliotecas, museos y archivos; en eventos como el Festival Palencia Sonora, del 11 al 14 de junio y con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que despide la Temporada 2025-26, con la presencia del solista de violonchelo, Pablo Ferrández, en el programa de abono 17 y la culminación del ciclo integral de las sinfonías de Beethoven, en el programa 18, bajo la batuta de su director titular, Thierry Fischer.