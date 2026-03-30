La Junta promueve el emprendimiento en 57 municipios del nordeste de Segovia con ayudas directas de 15.000 euros

SEGOVIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado hoy las bases reguladoras para fomentar el autoempleo en los 57 municipios del nordeste de Segovia incluidos en el Programa Territorial de Fomento de Segovia 2025-2030 con ayudas directas de 15.000 euros por emprendedor.

El objetivo principal de estas subvenciones es "promover la implantación de pequeños proyectos empresariales que actúen como elemento tractor de la economía local en esta zona de la provincia segoviana". Con este fin, la línea de ayudas va destinada a apoyar el inicio de una actividad por cuenta propia por parte de las personas desempleadas que establezcan su centro de trabajo en alguno de los 57 municipios incluidos en esta área geográfica, señalan desde el departamento a través de un comunicado.

Las bases aprobadas establecen que podrán optar a estas subvenciones las personas físicas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo el día de su alta como autónomo; y acreditar una inversión mínima de 5.000 euros (sin IVA) en conceptos esenciales para la actividad, tales como compra de bienes inmuebles, maquinaria, mobiliario, equipos informáticos o diseño de páginas web.

La gestión efectiva de estas ayudas se llevará a cabo por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y contará con la colaboración de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo (Fafecyl), entidad con amplia experiencia en la tutorización de proyectos emprendedores y la gestión de planes de autoempleo en la comunidad, ha añadido.

El procedimiento de resolución y concesión de ayudas será de concesión directa, atendiendo al orden de presentación de las solicitudes, una vez que los expedientes estén completos, hasta agotar el crédito presupuestario que se determine en la futura convocatoria.

Una vez publicadas las bases, la convocatoria de ayudas se hará efectiva en las próximas semanas con el fin de que los nuevos emprendedores puedan acceder de forma inmediata a los incentivos de este programa.

"Con esta medida, la Junta pretende contribuir al fortalecimiento de la actividad económica, el empleo y el asentamiento de población en este territorio con un tejido empresarial débil, facilitando el camino a quienes apuestan por el medio rural, y particularmente por esta zona, para desarrollar su proyecto de vida y negocio".