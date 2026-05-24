La Junta prueba en Salamanca las primeras marquesinas inteligentes de Buscyl antes de extenderlas a otras provincias

Paradas inteligentes de Buscyl en una vía de Santa Marta de Tormes - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha este mes la prueba piloto de la instalación de marquesinas y paradas inteligentes para las rutas de transporte metropolitano incluidas en el programa de Buscyl, un proyecto que posteriormente se extenderá a las provincias de Valladolid, Burgos, León y Segovia.

Ya hace unos meses, la flota de autobuses de la red salmantina sirvió como ensayo para las nuevas máquinas de equipamiento embarcado y, ahora, con esta prueba se podrá testar el nuevo sistema de monética y trabajar en su homologación, así como en la comprobación del envío de información al Sistema de Ayuda a la Explotación del servicio (SAE), y en la monitorización de todos los autobuses desde el Centro de Control del Transporte de Castilla y León, con sede en León, según ha indicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En cuanto a la ampliación de esta iniciativa, que se aplicará al transporte metropolitano de Valladolid, Burgos, León y Segovia en esta primera fase, el servicio de marquesinas y paradas inteligentes alcanzará al inicio del verano a todas las rutas integradas en Buscyl, un total de más de 2.600 en el conjunto de la Comunidad.

Todo el equipamiento no embarcado, marquesinas y paradas inteligentes, forma parte de un "ambicioso proyecto" que cuenta con una inversión superior a los 12,2 millones de euros y con financiación europea.

Cada parada inteligente cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 32", lectores RFID/NFC compatibles con Buscyl, información fija sobre rutas, sensores de estado y un sistema de alimentación solar con autonomía de más de 15 días sin luz.

Esto supone el siguiente paso en la implantación de Buscyl, que cuenta hasta ahora con 11,5 millones de viajes, suma cerca de 800.000 tarjetas en total y, concretamente, en el transporte metropolitano de Salamanca, donde ahora se está testando este proyecto piloto, se han realizado 2.469.358 viajes desde su inicio en el mes de julio de 2025.

El transporte público metropolitano en Salamanca lo conforman 17 municipios con 200.587 habitantes, que son las localidades de Aldealengua, Aldeatejada, Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Castellanos de Moriscos, Castellanos de Villiquera, Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, Moriscos, Pelabravo, Salamanca, San Cristóbal de la Cuesta, Santa Marta de Tormes, Villamayor y Villares de la Reina.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha expuesto estos avances tecnológicos en un encuentro de delegados del grupo Avanza, a los que ha agradecido su compromiso con "la calidad del servicio, la innovación y la sostenibilidad", en un momento en el que la movilidad afronta "importantes retos vinculados a la digitalización, la eficiencia energética y la mejora de la experiencia del usuario".