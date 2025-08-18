La Junta recomienda salir de los pueblos del Lago de Sanabria (Zamora) por el avance del fuego de Porto

ZAMORA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León recomienda salir de los pueblos ubicados en el entorno del Lago de Sanabria por el avance del fuego de nivel dos de Porto, que se encuentra en estos momentos en las cercanías de la sierra que se sitúa por encima del gran recurso natural y turístico de la zona.

El delegado territorial de Zamora, Fernando Prada, ha admitido que la situación es "preocupante", pero ha señalado también que se está realizando una labor "importantísima" sobre el terreno para contener las llamas.

Prada ha aclarado que la recomendación de abandonar los pueblos en estos momentos no implica una orden de evacuación, sino un consejo ante la situación del incendio. Llegado el caso, el operativo lo tendría todo listo, autobuses incluidos, para llevar a cabo el movimiento "de forma ordenada".

Como ha apuntado también el delegado, la situación de Sanabria es particular. Primero, por las carreteras estrechas y de montaña que hay en algunos puntos; segundo, por la gran cantidad de personas que hay en agosto en esta zona, de las más turísticas de la provincia de Zamora y también una de las que acoge más segundas residencias.

Así, la idea es realizar una operación tranquila con el objetivo de que no haya problemas si el incendio se agrava durante las próximas horas. También se ha prohibido el acceso a las playas del Lago de Sanabria y se ha suspendido el mercado de los lunes en la localidad de El Puente, que congrega en verano a miles de personas en un núcleo ya cercano a la zona más sensible.

Por lo demás, se ha procedido al corte parcial de algunas carreteras, en sentido Lago de Sanabria, y se ha informado a la población que carece de alternativas habitacionales que puede desplazarse al Centro de Transportes de Benavente. Se ha descartado la alternativa de Puebla de Sanabria por la presencia de un denso humo que hace recomendable el uso de mascarilla allí y en gran parte de la comarca.

Distinta es la situación para los vecinos de Porto, que ya pueden regresar a sus domicilios tras cuatro días fuera por la amenaza del fuego.

Por otra parte, como nota positiva en la provincia en lo que se refiere a incendios, ha bajado a nivel 1 el fuego de Castromil.