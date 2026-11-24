El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en el acto de entrega - JCYL

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha celebrado este martes el acto de entrega de la tercera edición de los Premios a la Excelencia del alumnado de los ocho Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) que gestiona la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, unos galardones de carácter honorífico y sin dotación económica que reconocen el esfuerzo, la dedicación y los méritos académicos de los estudiantes, al tiempo que ponen en valor las oportunidades formativas y profesionales vinculadas al medio rural.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha clausurado el acto de unos premios que responden al compromiso de la Administración autonómica con la excelencia educativa y la formación como pilares de modernización del medio rural.

Esta tercera edición ha evaluado un total de 26 candidaturas presentadas y se han cubierto nueve de las once categorías convocadas para los diferentes ciclos formativos impartidos en el curso 2025-2026, al quedar desiertas las correspondientes a Elaboración de Aceites de Oliva y Vinos y Actividades Agropecuarias.

En consecuencia, el jurado ha propuesto como merecedores de la tercera edición de los Premios a la Excelencia al alumnado los mejores expedientes académicos en nueve categorías, según el ciclo formativo y el CIFP de procedencia.

Durante el acto institucional, Pollán --acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino--, ha puesto en valor el trabajo y el esfuerzo de los alumnos galardonados, al tiempo que ha trasladado el compromiso de la Junta con el relevo generacional, la incorporación de jóvenes al campo, la simplificación administrativa y la defensa del sector primario.

Por ubicación, el CIFP Viñalta (Palencia) se ha alzado con tres galardones en los ciclos formativos de técnico en Producción Agroecológica, técnico superior en Paisajismo y Medio Rural, y técnico superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal; dos más en el centro de la Santa Espina (Valladolid), con el de técnico en Producción Agropecuaria y el superior en Vitivinicultura.

El centro de Almazán (Soria) ha logrado otro premio más en la categoría de técnico superior en Gestión Forestal y del Medio Natural; mientras que el CIFP Escuela de Capacitación y Experiencias Agrarias (Segovia) ha obtenido el galardón en el ciclo de técnico en Actividades Ecuestres y técnico en Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre.

Además, el CIFP de Coca, también en la provincia segoviana, ha logrado el de técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural.

CENTROS Y FORMACIÓN

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental es la responsable de planificar, coordinar y promover la formación agraria y agroalimentaria en la Comunidad. Para ello dispone de una red de ocho CIFP distribuidos por todo el territorio.

Se trata del CIFP de Ávila; el CIFP Príncipe Felipe de Albillos (Burgos); el CIFP de Almázcara (León); el CIFP Viñalta (Palencia); el CIFP Escuela de Capacitación y Experiencias Agrarias (Segovia); el CIFP de Coca (Segovia); el CIFP Almazán (Soria); y el CIFP La Santa Espina de Castromonte (Valladolid).

Durante el curso 2026-2027 se ofertan 22 ciclos formativos, repartidos en uno de grado básico, once de grado medio y diez de grado superior. El número total de alumnos matriculados en los CIFP de la Consejería durante el curso 2026-2027 asciende a 789 estudiantes, distribuidos en 18 alumnos de Formación Profesional Básica, 380 de Grado Medio y 391 de Grado Superior.