Pino, momentos antes de participar en un acto de Asaja. - JCYL

ÁVILA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha destacado el "refuerzo" de la Junta a la ganadería extensiva "mediante el incremento de las inversiones, la simplificación administrativa y nuevas medidas de sanidad animal e investigación".

Durante la clausura de la Jornada Técnica sobre Ganadería Extensiva organizada por Asaja Ávila, Pino ha defendido que el futuro del sector exige actuar de forma simultánea sobre cuatro pilares: sanidad animal, inversión, innovación y relevo generacional.

"Nuestro compromiso es que vivir y emprender en el medio rural no suponga partir con desventaja, con independencia de la distancia a la capital o del tamaño del municipio", ha afirmado en declaraciones recogidsa en un comunicado.

En este sentido, el consejero ha detallado el límite aprobado en Comisión Delegada de Gobierno que eleva hasta 120 millones el crédito destinado a las ayudas de modernización y mejora de las explotaciones para respaldar la incorporación de jóvenes y los planes de mejora.

Asimismo, la Consejería ultima una nueva convocatoria simplificada con "menos cargas y requisitos innecesarios" para aprovechar los datos que ya obran en poder de la Administración, reducir la documentación y facilitar que los jóvenes de zonas remotas o periféricas puedan poner en marcha su proyecto con mayor agilidad.

Pino ha subrayado también la resolución firmada el pasado viernes de las ayudas destinadas a infraestructuras e inversiones no productivas en explotaciones agrarias --que incluye actuaciones en pastos, vallados sanitarios y abrevaderos--, cuya dotación se ha duplicado al pasar de 2.428.735 euros a 4.854.235,08 euros, con notificaciones individuales a lo largo de esta semana.

A estas partidas se suma una ampliación de 100.000 euros autorizada por el Consejo de Gobierno para el programa de fomento de las razas autóctonas españolas, así como el inicio del abono de los anticipos de las ayudas agroambientales y a zonas con limitaciones naturales, para las que se han autorizado 34,6 millones de euros destinados a 15.232 agricultores y ganaderos con pagos adelantados de hasta el 85 por ciento.

En el ámbito de la prevención de incendios, el titular de Agricultura ha reivindicado el pastoreo como herramienta para reducir la acumulación de vegetación y mantener el territorio gestionado, especialmente en una provincia como Ávila.

"Donde hay ganado, hay actividad; y donde hay actividad y territorio gestionado, estamos también ayudando a proteger nuestros pueblos y nuestro medio rural", ha señalado.

Respecto a la sanidad animal, Pino ha explicado que la lucha contra la tuberculosis bovina combina las campañas de saneamiento con la investigación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) en el proyecto 'Barinatub', orientado a estudiar un inmunomodulador bioseguro que aumente la resistencia de los animales sin interferir en las pruebas diagnósticas oficiales mediante pruebas de campo autorizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La Consejería defiende además un enfoque integral que incluye la vigilancia y gestión poblacional de especies salvajes como el jabalí, el ciervo o el tejón al actuar como reservorios de 'Mycobacterium bovis'. En este marco se encuadra la regulación del uso de visores térmicos y nocturnos en determinadas modalidades de caza mayor y aguardos nocturnos de jabalí para reducir la presión sobre las explotaciones, los daños agrarios, los accidentes de tráfico y los riesgos sanitarios.

Por último, el consejero ha recordado que el nuevo protocolo de veterinarios habilitados ampliará la capacidad de respuesta y proximidad del sistema sanitario bajo la supervisión de los servicios oficiales, mientras la Junta estudia una fórmula de apoyo económico para evitar sobrecostes a los ganaderos.

"La ganadería extensiva mantiene abiertos nuestros pueblos, cuida el territorio y produce alimentos de calidad. Por eso vamos a acompañarla con presupuesto, menos burocracia, investigación aplicada y decisiones que respondan a los problemas reales de quienes viven y trabajan en el campo", ha concluido.