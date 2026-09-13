La Junta registró 112 situaciones de acoso escolar el pasado curso, lo que afectó al 0,03% del alumnado

Un colegio de Castilla y León. - JCYL

VALLADOLID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León confirmó 112 situaciones de acoso escolar durante el curso 2025-2026, de manera que esto afectó a aproximadamente el 0,03 por ciento de los 349.168 alumnos incluidos en los datos de convivencia de la Comunidad.

Los datos proceden de la aplicación CONV de gestión de la convivencia escolar, implantada desde el curso 2006-2007 y en la que los centros educativos registran las incidencias relacionadas con la convivencia.

En el curso 2025-2026 han aportado información un total de 1.063 centros, que activaron un total de 1.108 protocolos ante posibles situaciones de acoso, lo que supone el 0,317 por ciento del alumnado.

La apertura de estos procedimientos permite analizar cada posible situación y adoptar las medidas necesarias desde sus primeras fases, según ha subrayado el Ejecutivo autonómico en un comunicado en el que ha precisado que se confirmaron 112 casos de los 1.108 protocolos iniciados, de modo que aproximadamente nueve de cada diez casos investigados no terminaron siendo considerados como tales.

Asimismo, se confirmaron 24 casos de ciberacoso, equivalentes al 0,006 por ciento del alumnado. Los porcentajes de acoso confirmado continúan así en magnitudes "muy reducidas", aunque registran una ligera variación respecto al curso anterior: del 0,02 por ciento al 0,03 en el caso del acoso y del 0,005 al 0,006 por ciento en el ciberacoso.

Los datos correspondientes al conjunto de la convivencia escolar muestran, igualmente, una situación de estabilidad en indicadores especialmente relevantes. El alumnado con incidencias representa el 4,54 por ciento del total, mientras que el alumnado reincidente supone el 1,63 y el multirreincidente, el 0,82.

Estos dos últimos porcentajes se sitúan ligeramente por debajo de los registrados el curso anterior, cuando fueron del 1,64 y del 0,84 por ciento, respectivamente.

En este contexto, la Consejería de Educación apuesta por una respuesta que combine la detección temprana con la prevención, la mediación y las actuaciones educativas dirigidas a mejorar la convivencia.

De este modo, durante el curso 2025-2026 se desarrollaron 5.659 procesos de mediación y acuerdo reeducativo, herramientas que buscan implicar al propio alumnado en la modificación de conductas y favorecer soluciones educativas ante los conflictos.

A ello se suman 10.335 actuaciones para mejorar la convivencia desarrolladas por los centros, entre proyectos globales, acciones tutoriales, cursos y talleres, jornadas, campañas, encuentros, charlas y escuelas de madres y padres.

La formación específica constituye otro de los ejes de actuación. Así, hasta junio de 2026 se desarollaron 86 cursos relacionados con la mediación y la ayuda entre iguales, con una participación acumulada de 1.006 centros, 7.003 alumnos y 1.825 docentes.