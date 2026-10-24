La Junta renueva hasta 2030 la colaboración con las universidades públicas en materia de competencias digitales

Imagen de archivo de la Junta de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, y las cuatro universidades públicas de la Comunidad --Burgos, León, Salamanca y Valladolid-- han renovado el protocolo de colaboración en materia de competencias digitales hasta el año 2030.

De esta forma se da continuidad a un primer protocolo, que se firmó en septiembre de 2022 con una vigencia de cuatro años, y por el interés de las partes en seguir colaborando en el fomento de las competencias digitales de la ciudadanía y de los miembros de la comunidad universitaria más allá de la fecha de eficacia del protocolo, se ha acordado la prórroga por un periodo de cuatro años adicionales.

La nueva fecha de vencimiento será el día 16 de septiembre de 2030, ha detallado la Administración autonómica a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La colaboración con las universidades permite, además, acercar la formación y la certificación de estas competencias al ámbito universitario y contribuir a que los estudiantes puedan acreditar unas capacidades cada vez más relevantes para su incorporación al mercado laboral.

Esta colaboración se enmarca en las actuaciones que desarrolla la Junta en materia de competencias digitales de los ciudadanos.

Entre ellas se encuentra tuCertiCyL, el sistema de certificación oficial y gratuita de competencias digitales de Castilla y León, basado en el marco europeo DigComp, que permite acreditar los conocimientos y habilidades de los ciudadanos en el uso de las tecnologías digitales.

La certificación está dirigida a los ciudadanos de Castilla y León mayores de 14 años y persigue, entre otros objetivos, mejorar su capacitación digital y favorecer su empleabilidad.

Las pruebas evalúan las 21 competencias digitales agrupadas en cinco áreas. La colaboración con las universidades permite acercar esta acreditación al ámbito universitario y reforzar el reconocimiento de las competencias digitales de los estudiantes.

Actualmente, tuCertiCyL informa de la posibilidad de obtener créditos ECTS con sus certificados en las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.