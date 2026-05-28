La Junta traslada su apoyo y colaboración a los bomberos forestales pero señala que los contratos "hay que cumplirlos"

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado la intención del Ejecutivo autonómico de colaborar con los bomberos de empresas de Asemfo para intentar buscar una solución y que puedan desarrollar sus tareas, si bien ha recordado que los contratos "están en vigor y son de obligado cumplimiento para las partes".

De esta forma se ha expresado el portavoz de la Administración autonómica en relación con los 950 bomberos forestales de Castilla y León que anunciaron ayer que no acudirían este jueves a la extinción de incendios tras la decisión de los miembros de la Asociación de Empresas Forestales de España (Asemfo) que trabajan en la Comunidad de no participar en esta labor tras una "absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa".

Precisamente, el portavoz del Ejecutivo autonómico no ha detallado qué zonas de la Comunidad podrían verse afectadas por la ausencia de estos efectivos, al tiempo que ha subrayado que el servicio ha funcionado con normalidad hasta el momento conforme a los acuerdos vigentes.

En la misma línea, ha recordado que el planteamiento que la Junta tiene encima de la mesa pasa por avanzar hacia un operativo público. Por ello, mientras finalizan los contratos que la Administración tiene en vigor con empresas privadas, la idea es colaborar con estas compañías hasta la extinción de los mismos.

En este sentido, ha señalado como origen del conflicto la aprobación en 2024 de un Real Decreto que da una "vuelta de tuerca" a las condiciones de seguridad y salud laboral que tienen que cumplir las empresas en extinción de incendios.

"Nuestra idea es ayudar a las empresas en el cumplimiento de esa nueva normativa que se ha puesto en práctica y que tanto les preocupa", ha incidido el portavoz en funciones, para después señalar que quien tiene la competencia en el ámbito de la prevención y salud laboral es a la empresa respecto de sus trabajadores.