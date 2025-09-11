La Junta traslada su intención de bonificar los trayectos desde las comarcas abulenses del Tiétar y el Alberche a Madrid

El Consejero De Movilidad Y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, Mantiene Una Reunión Con El Presidente De La Diputación De Ávila, Carlos García, Y Los Alcaldes De Varias Localidades Abulenses - JCYL

ÁVILA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha trasladado la intención de la Junta de bonificar los trayectos desde las comarcas del Tiétar y el Alberche a Madrid, cuyas tarifas fueron modificadas por el Consorcio de Transportes de Madrid, a raíz de esta subida tarifaria del precio de billete de autobús, que pasó de 1,70 a 4 euros desde el 1 de julio.

El titular de Movilidad ha mantenido este jueves una reunión con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y los alcaldes de Cebreros, Sotillo de la Adrada, Peguerinos, El Tiemblo, El Hoyo de Pinares y Casillas.

Precisamente, Sanz Merino ha mantenido en pasadas fechas contactos con su homólogo en Madrid, al ser rutas 'sin zona tarifaria' del Consorcio donde no eran de aplicación ni bonificaciones del Gobierno de España ni de la Junta de Castilla y León.