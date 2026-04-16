La junta de tratamiento de la cárcel de Topas (Salamanca) vuelve a negar el permiso de salida de Alfonso Basterra

SALAMANCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de tratamiento de la cárcel de Topas, en Salamanca, ha vuelto a negar la concesión del primer permiso de salida a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija, Asunta, de doce años y de origen chino.

Según informa La Gaceta de Salamanca, el órgano técnico del centro, que ha celeberado una nueva reunión en la que se ha analizado su situación penitenciaria, ha debatido la evolución del interno en una sesión celebrada recientemente y ha emitido un informe desfavorable a la concesión del permiso, en una votación "especialmente reñida" que se ha resuelto por un solo voto de diferencia.

Cabe recordar que la solicitud de primera salida de Basterra ya había pasado por este órgano hace unos dos meses, cuando se emitió un primer informe desfavorable. Ahora, en una nueva revisión periódica de su situación penitenciaria, el criterio ha vuelto a ser negativo.