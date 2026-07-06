La Junta ve cierto "tufo electoral" en la posibilidad de eliminar la lista de espera en dependencia a final de 2027

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, en el Hospital de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, ha manifestado este lunes que las afirmaciones del Ministerio de Derechos Sociales sobre la posibilidad de que Castilla y León consiga eliminar completamente la lista de espera en dependencia para acceder a una prestación efectiva a finales de 2027 tiene un cierto "tufo electoral".

Asimismo, ha señalado que a lo largo del tiempo la Administración autonómica ha solicitado al Ejecutivo central la aportación del 50 por ciento en materia de dependencia y siempre ha dicho que no había presupuesto, "algo que no es verdad". "Ahora sigue sin haber presupuesto y aparece una cantidad, lo cual, me van a permitir que les diga que tiene cierto tufo electoral o de otro tipo de situación", ha puntualizado.

Para Alejandro Vázquez es un hecho "ventajoso" que se puede acabar con la lista de espera de dependencia en la Comunidad, aunque ha concretado que en estos momentos el 99,8 por ciento de los dependientes con derecho a tener la prestación, la tienen. "Hablamos del 0,2 por ciento de ellos que no lo tienen. Somos la comunidad autónoma que menor lista de espera tenemos", ha añadido.

En este contexto, ha solicitado al Ejecutivo central que no solamente cubra el 50 por ciento de la financiación que le corresponde, sino todo el déficit que ha habido desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, estimada en Castilla y León en unos 4.600 millones de euros.

Por otra parte, ha demandado al Gobierno para las personas dependientes de Castilla y León "los mismos derechos" que tienen las de otras autonomías como el País Vasco, donde se firmó un convenio de abril de 2025 por el que el Ejecutivo central cubre la mitad de los gastos presentados por la Consejería de Servicios Sociales. "Las personas con dependencia de Castilla y León no son más que las de otros sitios, pero tampoco son menos, por lo tanto, yo creo que aparte de hablar de mejorar la lista de espera, que es una cosa, como digo, ventajista en Castilla y León, deberían de mejorar otras", ha apostillado.

Alejandro Vázquez se ha pronunciado de este modo en el Complejo Asistencial Universitario de León, donde ha asistido a la inauguración de la exposición 'Por dos pulgares de nada'.