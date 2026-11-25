VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha criticado que la Jefatura Provincial de Valladolid haya ignorado durante meses las reiteradas advertencias sobre la falta de seguridad y de personal en la Comisaría Local de Medina del Campo (Valladolid), donde la semana pasada un agente resultó herido grave tras ser apuñalado en el interior de las dependencias policiales.

Según ha informado la organización sindical a través de un comunicado recogido por Europa Press, estas deficiencias estructurales se han trasladado en las distintas reuniones trimestrales celebradas con los responsables policiales sin que se hayan adoptado medidas concretas, por lo que ha considerado inadmisible que haya tenido que producirse una agresión de tal gravedad para que se atiendan sus reclamaciones.

Entre las principales exigencias del sindicato figura la implantación inmediata de un protocolo escrito y claro para la custodia de detenidos en cumplimiento de la Instrucción 10/2025 de Procedimiento Integral de la Detención Policial, que deroga la ISES1/2024, ya que la falta de pautas obliga a los funcionarios a resolver los problemas organizativos sobre la marcha.

En este sentido, Jupol ha recordado que ya advirtió por escrito el 9 de abril de 2025 de que, en los turnos con únicamente tres policías de servicio, la salida de dos agentes para atender una incidencia deja a un solo compañero en la comisaría a cargo tanto de la custodia de los detenidos como del resto de servicios, mientras que la superioridad se ha limitado a señalar que la actuación depende del criterio de los funcionarios y de las circunstancias concurrentes.

Por ello, el sindicato ha exigido a la Dirección General de la Policía, a la Jefatura Provincial de Valladolid y a la Jefatura Local de Medina del Campo un incremento de la plantilla, la dotación de medios materiales y técnicos adecuados, una evaluación urgente de los riesgos en las instalaciones y la revisión de los procedimientos de actuación ante incidentes con detenidos para garantizar la integridad física de los agentes.