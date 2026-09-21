El jurado declara por unanimidad culpable de asesinato, allanamiento y robo al acusado de matar a su suegro en Aranda

BURGOS 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un Tribunal del Jurado ha emitido su veredicto de culpabilidad por unanimidad contra J.H.L. por los delitos cometidos, rechazando además cualquier posibilidad de suspensión de condena o de concesión de indulto. Durante la deliberación sobre los hechos, el tribunal popular examinó las pruebas relativas al estado mental del acusado.

Se han basado tanto en las declaraciones de los vecinos y testigos presenciales como los testimonios de los agentes de policía descartaron que sufriera alteración alguna en sus facultades de entendimiento y voluntad. Los médicos forenses ratificaron esta apreciación tras analizar su comportamiento y las acciones que llevó a cabo, lo que desbarató la tesis de un posible trastorno.

Por otro lado, el jurado valoró como circunstancia favorable su reconocimiento de los hechos -aunque alegara amnesia parcial- formulado en el turno de última palabra, así como la consignación de 66.000 euros realizada por su defensa para hacer frente de manera parcial a las indemnizaciones civiles.

Los puntos del veredicto definitivo señalan al acusado como autor de los siguientes delitos, todos ellos declarados culpables por unanimidad, delito de asesinato ya que se le considera responsable de dar muerte de forma violenta al hombre aprovechando que este no podía defenderse del ataque. Otro de allanamiento de morada ya que entró sin autorización en el domicilio de la avenida de Castilla donde residían los familiares de la víctima, incluidos menores y personas mayores.

Delitos de robo y violencia, ya que el tribunal le declara culpable de apoderarse de diversos efectos personales --incluyendo teléfonos y llaves--, empleando la fuerza y la agresión directa contra las víctimas para sustraerlos (aunque quedó absuelto por unanimidad de uno de los cargos específicos sobre un terminal móvil).

Otro de uso de vehículo ajeno y falsedad documental ya que sustrajo sin permiso un furgón de la empresa Javier Kan Industria Ganadera y colocó placas de matrícula dobladas o falsas para eludir la acción policial durante su huida. Delitos de atentado y lesiones a la autoridad, ala causae heridas a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, uno de los cuales precisó primera asistencia facultativa y el segundo requirió tratamiento rehabilitador posterior.

Finalmente, al pronunciarse sobre la ejecución de la futura pena, el jurado se mostró tajante y rechazó de plano concederle la suspensión de la pena privativa de libertad y descartó por completo proponer al Gobierno la concesión de un indulto, ya sea total o parcial.

CONCLUSIONES

Por parte del Ministerio Público, la estrategia pasa por aceptar únicamente la atenuante de reparación del daño -dejando fuera de esta consideración el delito de atentado-, al tiempo que descarta la existencia de una confesión con relevancia penal y rechaza la aplicación del agravante de abuso de confianza por parentesco.

En una línea todavía más restrictiva, la acusación particular se mantiene firme: solicita las mismas penas principales, exige el castigo máximo para el delito de asesinato y niega de forma tajante que pueda aplicarse ninguna clase de atenuante a favor del procesado.

Por su parte, la defensa ha planteado una batalla jurídica distinta. El letrado sostienen que deben apreciarse obligatoriamente dos atenuantes: la efectiva reparación del daño material y la confesión de los hechos por parte del acusado. Al igual que el fiscal, rechazan el agravante de parentesco.

Además, dado que el Tribunal del Jurado descartó por unanimidad cualquier tipo de alteración en las facultades mentales de Lázaro Hernández al cometer los hechos, la defensa ha solicitado que se le aplique la condena en su grado mínimo, amparándose en las particulares circunstancias que rodean al caso.