Juventudes Socialistas de Valladolid lanzan una guía práctica para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de Valladolid han lanzado una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes de la provincia con una guía práctica sobre alquiler asequible, diseñada para explicar de manera "sencilla" la legislación vigente en materia de vivienda y acercar a los jóvenes a sus derechos y a las ayudas disponibles.

En este marco, la guía estará disponible mediante un código QR que se podrá encontrar en folletos y carteles repartidos por los centros universitarios de Valladolid, según un comunicado recogido por Europa Press.

Además, a partir de este lunes 6 de octubre, la organización publicará en sus redes sociales una serie de video guías con la información más "relevante" para facilitar así un acceso más "dinámico y directo" a los recursos y consejos para un alquiler asequible.

En esta línea, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Valladolid, María Aranda ha señalado que el alquiler es una "problemática real" que afecta a muchos jóvenes, tanto en la provincia como en toda España. "Nos enfrentamos a dos opciones: quedarnos en un pueblo sin oportunidades o trasladarnos a la ciudad a vivir en un alquiler que no podemos asumir", ha afirmado Aranda.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Diego Vallejo, ha subrayado la "gravedad" del problema de la emancipación juvenil en la Comunidad, donde solo un 14,4 por ciento de jóvenes ha conseguido independizarse.

VIVIENDA ASEQUIBLE

Asimismo, Vallejo ha criticado la "inacción" del Gobierno autonómico, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, y ha recordado que, durante la etapa de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, se impulsó un "ambicioso" programa de vivienda que culminó con la construcción de vivienda asequible.

Además, Vallejo ha defendido el modelo impulsado por el Gobierno de España, que incluye la construcción de vivienda pública y la protección a perpetuidad de las viviendas sociales.

Por último, la portavoz en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ha agradecido la labor de Juventudes Socialistas en esta campaña y ha denunciado que Castilla y León "pierde" cada año 2.000 jóvenes que "se ven obligados a marcharse por falta de oportunidades laborales y de vivienda".

BONO DE ALQUILER

Gomez Urbán ha afirmado que el Partido Popular, tras casi 40 años en el poder, ha sido "incapaz" de garantizar un futuro para la juventud de la Comunidad y ha defendido la vivienda como un derecho. "El Gobierno autonómico actúa con incompetencia en la gestión de ayudas como el bono de alquiler", ha señalado.

Asimismo, la portavoz ha concluido que Castilla y León "necesita" un cambio político que "permita" a los jóvenes quedarse y construir un proyecto de vida.