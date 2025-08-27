El Juzgado de Ponferrada decreta prisión para el septuagenario detenido por el incendio en Molinaseca (León)

Un helicóptero trabaja en las tareas para la extinción del incendio, a 24 de agosto de 2025, en Molinaseca, León. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LEÓN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 3 de Ponferrada (León, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón de 75 años detenido el pasado lunes como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo, día 24 de agosto, en el término municipal de Molinaseca (León), según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

El hombre, que está siendo investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia, fue detenido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta.

Una vez trasladados los investigadores al lugar del inicio del fuego, comprobaron, tras realizarse la correspondiente inspección técnico ocular, que el origen del incendio pudiera tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora en prisión.

Por parte del Seprona de la Guardia Civil, una vez identificado plenamente el presunto responsable del mismo y recabadas las pruebas incriminatorias de su origen, instruyó las correspondientes diligencias penales para su remisión al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.