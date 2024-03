Lafuente afirma que la CHD es "benévola" con las sanciones a los agricultores y escucha sus reivindicaciones

La presidenta de la CHD no se posiciona sobre la creación de la Mesa del Regante solicitada por las OPA ya que "no se ha estudiado"

VALLADOLID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, ha señalado, ante las "excesivas sanciones" por el uso del agua denunciadas por las organizaciones agrícolas durante la manifestación de este viernes, que el organismo de cuenca está siendo "benévolo y se tienen en cuenta todas las alegaciones", al tiempo que ha asegurado que se han escuchado las reivindicaciones expuestas por los agricultores y se tendrán en cuenta, si bien existen ciertas "limitaciones legales" en medidas sobre las que la entidad "no puede hacer nada".

"No podemos olvidar que no podemos dar carta de naturaleza al incumplimiento del uso del agua porque eso va en contra de los cumplidores", ha proclamado la presidenta de la CHD en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con los agricultores que han protestado este viernes por las calles de la capital vallisoletana, en la que también ha estado presente la comisaria de Aguas, Diana Martín.

Un encuentro en el que los representantes de las principales organizaciones agrarias han presentado un documento con doce puntos que consideran "esenciales" ante la situación del sector denominado 'Plan de Acción de Aguas Subterráneas'.

A este respecto, Lafuente ha afirmado que se han escuchado todas las demandas planteadas por los agricultores y los regantes, que han expuesto los doce puntos de su documento y han mantenido un diálogo sobre diversas cuestiones relacionadas con el sector. En relación con algunas de las reivindicaciones, la máxima responsable del organismo de cuenca ha enfatizado en que en algunas sí que se podrá hacer algo, si bien la CHD está "limitada por la legalidad respecto a otras cuestiones y hay cosas que no se pueden hacer".

"SANCIONES EXCESIVAS"

En lo que respecta a la cuestión de las "excesivas sanciones", aspecto en el que han hecho mucho hincapié los agricultores pidiendo el archivo y paralización de expedientes sancionadores, Lafuente ha señalado que una vez establecida la sanción después de respetar todo el procedimiento legal, hay que calificarla como leve, menos leve o grave.

Dependiendo de la calificación de desincumplimiento de esa denuncia, se calcula el daño ocasionado al dominio público hidráulico, circunstancia que esta establecida legalmente y tiene un índice por el que se multiplican y si es lo que sea incumplidos con aguas subterráneas, ese resultado se multiplica por 1,6, por lo que suben "bastante".

No obstante, la responsable de la CHD ha asegurado que se repasarán ciertas cuestiones, si bien "se está siendo benévolo, escuchando a los agricultores y se tienen en cuenta todas las alegaciones". "Si hay defensa, se tendrá en cuenta, pero no podemos olvidar que no podemos dar carta de naturaleza al incumplimiento porque eso va en contra de los cumplidores", ha reflexionado la presidenta de la entidad.

Asimismo, Lafuente ha considerado que el no sancionar a los incumplidores va en perjuicio de los que cumplen porque, además, si están usando más agua de la que tienen concedida, pues está bajando el nivel del reservas, de manera que su extracción es más costosa.

MESA DEL REGANTE

Otra de las reivindicaciones de los agricultores ha sido la petición de la constitución de la Mesa del Regante, una cuestión sobre la que la máxima responsable del organismo de cuenca ha rechazado posicionarse, en la medida en que no puede decir si la ve "viable o no", puesto que "no se ha estudiado".

A pesar de ello, Lafuente ha hecho énfasis en que por parte de Confederación "siempre se trabaja en contacto directo y teniendo en cuenta las proposiciones que hacen los regantes y los agricultores". También ha explicado que al menos unas 13 veces al año se reúnen las Juntas de Explotación, donde "se les escucha y se sacan unas proposiciones que se vuelven a tener en cuenta en la Comisión de Desembalse".

Al hilo de estas palabras, la presidenta de la CHD ha indicado que tras todos estos pasos es cuando el organismo de cuenca decide, pero "teniendo en cuenta siempre las opiniones de los regantes y siempre que es posible, teniéndolas en cuenta y cumpliendo con ellas".