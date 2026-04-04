Laguna de Negrillos (León) abre el Museo de la Historia y la Cultura en la torre de su castillo - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Laguna de Negrillos (León) ha inaugurado este sábado el Museo de la Historia y la Cultura, un nuevo equipamiento turístico y cultural ubicado en la torre del homenaje de la villa paramesa y que ha podido llevarse a cabo, fundamentalmente, con las aportaciones del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial.

El alcalde de Laguna, Isidro García del Ganso, ha presentado el acto de apertura, que se ha llevado a cabo en el patio de armas de la fortaleza con la asistencia de numerosos invitados y vecinos de la localidad, como el diputado de Cultura, Manuel Martínez, tras lo que ha tenido lugar una visita por los diferentes niveles de la torre que ha culminado en el amplio mirador de su parte alta.

García del Ganso ha calificado la jornada de "momento histórico" para Laguna de Negrillos y para toda la comarca, al tiempo que ha agredecido la implicación de las instituciones en la tarea de consolidar y recuperar el castillo, especialmente a la administración leonesa.

A continuación, el arquitecto encargado del proyecto de recuperación de la torre del homenaje, Luis Pedro Carnicero, ha ofrecido una semblanza tanto de la intervención como de la historia de la fortaleza, en la que ha aunado lo técnico con lo lírico y lo erudito, según ha informado la Diputación de León en un comunicado recogido por Europa Press.

"Sabed que, en el año 1158, los hermanos Fernando II de León y Sancho III de Castilla firman el tratado de Sahagún para finalizar sus disputas fronterizas, por el cual proponen que el monarca leonés tenga como única vía de expansión los caminos que van a Extremadura. Para proteger ese pasillo y cortar el paso a un posible enemigo desde Castilla, Laguna fue uno de los lugares escogidos como enclave importante", ha explicado antes de repasar las sucesivas etapas constructivas del edificio.

En este contexto, ha recordado la reforma palaciega de los siglos XVII y XVIII, y ha abogado por poner en valor un emplazamiento "que, si bien deriva de la intervención particular de una familia, la de los Quiñones", es muy significativo "para la provincia y para el estudio del Reino de León".

Por su parte, el diputado de Cultura ha recordado las sucesivas ayudas puestas en marcha por el ILC para el castillo de Laguna. "En 2018, con un plan anterior, se destinaron 180.000 euros a la reparación de uno de los lienzos de la muralla, mientras que ya con la primera edición del programa la cantidad fue de 123.300 euros para la rehabilitación y restauración de la torre del homenaje.

Martínez Morán también ha anunciado una nueva propuesta de subvención, a la que aún restan ciertos detalles administrativos, por valor de 178.000 euros, para la consolidación de la llamada 'torre de la reina'.

"Una actuación que, entendemos, vendrá a completar este destacado y necesario proyecto de recuperación de un elemento patrimonial de excepcional importancia para el Páramo leonés y para toda la provincia", ha indicado.

Tras las intervenciones oficiales, se han visitado las seis plantas de la torre, cada una de ellas dedicada a un aspecto del castillo y de la villa, para finalizar en la parte alta de la torre: un mirador que ofrece vistas del Páramo, de la sierra del Teleno y de la montaña leonesa.

En el resto de niveles, y gracias a 18 paneles informativos, el visitante tiene ocasión de conocer cuestiones como la judería de Laguna, el origen del castillo y su evolución, el personaje de Cipriano de la Huerga, las antiguas murallas, temas relacionados con la etnografía y las labores agrícolas, y sobre todo el famoso Corpus, declarado BIC y Fiesta de Interés Turístico Regional. Además, desde la planta tercera se puede acceder y pasear por el adarve de la muralla.

En esta primera temporada, el museo puede visitarse los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.