Largo admite que vieron en su día los insultos del profesor sobre Sergio Delgado y estaban fuera de su competencia

Archivo - El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo Cabrerizo, ha advertido de que los mensajes ofensivos difundidos en redes por el profesor Héctor Felipe Mateo a raíz del fallecimiento de Sergio Delgado en 2024 en Burgos por un caso que hoy se juzga le llegaron en su momento pero vieron que estaban "fuera de su marco competencial".

En declaraciones antes de participar en un programa de 'La 8' de Valladolid, el rector ha enviado, en primer lugar, un mensaje de "solidaridad" hacia la familia y el "absoluto rechazo a cualquier incitación al odio que deteriore la convivencia" en la universidad.

Al hilo de estas palabras, ha advertido de que, como rector, "no tiene discrecionalidad absoluta para tomar decisiones unilaterales que no se ajusten al marco normativo". "Somos un Estado garantista donde se tienen que respetar todos los derechos y hay que marcar unos procedimientos y atenerse a ellos. Y entonces, dentro de este ámbito académico, lo que estamos haciendo es primero recabar la información, saber qué es lo que ha pasado en el ámbito académico", ha añadido.

No obstante, ha admitido que es un tema que les llegó en su momento y vieron que "no tenían competencias" ya que las manifestaciones estaban acotadas a un "espacio privado" y que si había un presunto delito de odio eran los profesionales de las fuerzas de seguridad del estado los que lo tenían que "investigar".

En cuanto a las investigaciones, ha ahondado en que si en la fase de "investigación" se detecta "incumplimiento" por parte del profesor --en referencia a que también escribió mensajes denigrantes hacia alumnos de la institución-- la UVA "actuará con toda la contundencia y severidad" que les permita el marco normativo. "No vamos a estar inactivos en absoluto, no va a haber inacción, sino que vamos a actuar, pero siempre que se entienda sin discrecionalidad, sujetos al marco normativo y dentro de los procedimientos que vienen marcados", ha añadido.

Sobre estos últimos mensajes ha avanzado que analizarán "todas las actuaciones" y verán "las consecuencias que tienen en cuanto a posibles daños vejatorios" hacia los alumnos y el "daño reputacional para la universidad". "Y en base a ello, con los procedimientos adecuados, tomaremos las medidas. Pero no se puede anticipar nada igual que en cualquier procedimiento judicial", ha resumido.

Por último, ha defendido el comunicado que realizó ayer la Universidad acerca de esta situación en el sentido de que, al igual que él, indica que se "estudiará y analizará" lo sucedido y "dentro del marco de competencias y de procedimientos se actuará".