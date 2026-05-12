El LAVA despide su temporada con el estreno absoluto de Ser verbena, nueva creación de David Montero

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura baja el telón de su temporada 2025/26, articulada en torno al lema 'Todos los mundos en un escenario', con el estreno absoluto de Ser verbena, pieza performativa creada por el dramaturgo y director sevillano David Montero y producida con el acompañamiento del propio LAVA dentro de su programa de residencias artísticas 'Espacios Habitados'.

La propuesta plantea un encuentro ficticio entre dos mujeres reales que vivieron a la sombra de hombres convertidos en mito: Priscilla Presley, casada con 'el rey del rock and roll', y Dolores Montoya, conocida como La Chispa y compañera de Camarón de la Isla, protagonizan esta obra situada en un territorio escénico que transita entre lo onírico, lo teatral y lo cotidiano, señalan desde la Fundación Municipal de Cultura a través de un comunicado.

Las entradas tienen un precio único de 12 euros, con descuentos en taquilla para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Pueden adquirirse en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).